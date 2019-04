Luuk Molenschot kan met Waspik na tien jaar opnieuw de KNVB-beker bereiken: ‘Toen als jonkie, nu als oude rot’

bekerkoortsHij speelde als 19-jarig broekie met toenmalig vierdeklasser Waspik in de KNVB-beker, tien jaar later is Luuk Molenschot de oudste in de Waspikse selectie en kan hij opnieuw een plekje in de KNVB-beker veroveren. ,,Dat zou echt fantastisch zijn.”

Dinsdag staat voor Waspik, inmiddels al jaren derdeklasser, de kwartfinale in de beker op het programma tegen eersteklasser Heeze. Een plek in de halve finale geeft meteen ook recht op een plaatsje in de voorronde van het landelijke bekertoernooi volgend seizoen. ,,Voor zo'n kleine club als Waspik zijn dat mooie dingen. Met allemaal jongens uit het dorp is het teamgevoel heel sterk", vertelt Molenschot, die tien jaar geleden een van de jongsten was en nu de oudste van het team. ,,Nu heb ik een stem binnen het team. Maar het is niet zo dat ik heb moeten vertellen over mijn ervaringen van tien jaar geleden. Dat hoeft ook niet, die jongens zien dit ook als mooie bonus, een cadeautje.”

Een beetje geluk

In 2009 werkte Waspik hoofdklasser UNA en tweedeklasser SteDoCo uit de districtsbeker, dit jaar had de dorpsclub wat geluk met de loting. Ze schakelden vooralsnog alleen derde- en vierdeklassers uit. ,,Maar toch was het toen mooi om juist tegen die grotere, aansprekende clubs te spelen", vindt de aanvaller. ,,We schakelden de vorige ronde Arkel uit, die kende ik alleen omdat ik in die regio gespeeld heb. Maar onze komende tegenstander Heeze, die ken ik eigenlijk helemaal niet.”

Maar bekerwedstrijden als deze blijven bijzonder. ,,Dat was als jonkie, maar nu als oude rot nog steeds", lacht Molenschot. ,,De spanning begint nu ook een beetje te komen. Daar kwamen we eerder niet echt aan toe, omdat we in de competitie in een lastige fase zitten. Dat kreeg voorrang, daar moesten we ons volledig op focussen. Een goed resultaat dinsdag kan ons wel weer vertrouwen geven voor zondag.”

Niet gemakkelijk