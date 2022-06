Maandenlang stijf onderaan, maar geen directe degradatie: ‘Handhaven voelt als een soort kampioenschap’

Vierde klasse D Gloria UC degradeert definitief naar de vijfde klasse na pijnlijk verlies in derby tegen Viola

Het was onderin nog spannend in de vierde klasse D. Were Di en Viola konden beide nog direct degraderen. Gloria mocht niet verliezen in de derby tegen Viola, maar dat gebeurde wel. Were Di won ook nog eens van stadsgenoot WSJ en zo viel het doek voor de ploeg uit Baarle-Nassau. In de slotfase kwam zelfs het degradatiespook nog het veld op.

6 juni