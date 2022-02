Maaskantse Boys houdt voorsprong tijdens restant van duel met Ruwaard vast

Vijfde klasse B + EHet waren maar een paar minuten, maar Maaskantse Boys heeft zondag in de vijfde klasse B afgerekend met Ruwaard. De wedstrijd werd in de 81e minuut met een 2-1 stand hervat. Gescoord werd er niet meer. De wedstrijd een paar maanden geleden gestaakt na een opstootje.

Maaskantse Boys – Ruwaard werd hervat in de 81e minuut bij een stand van 2-1 (1-1). 8. Dennis Wijgers 1-0, 24. Serkan Ordu 1-1 (pen.), 48. Steven van Schijndel 2-1.

,,Ik ben blij dat we deze wedstrijd hebben uitgespeeld en dat we zonder blessures of gele kaarten de volle buit hebben behouden. Het veld was natuurlijk moeilijk bespeelbaar en er was altijd een kans dat een bal zou doorschieten maar we zijn in deze negen minuten eigenlijk niet in de problemen gekomen”, aldus Maurizio Atzeni (trainer van Maaskantse Boys).

,,We speelden heel opportunistisch en het doel was om met een lange bal onze spits te bereiken en dan bij te sluiten maar in die opzet zijn we niet geslaagd’, beschreef trainer Eugene Geenen van Ruwaard de intenties van zijn ploeg voor deze hervatting.

Het besluit om deze wedstrijd te hervatten ondanks de vele regenval werd genomen door de scheidsrechter in samenspraak met de trainers en aanvoerders. Trainer Maurizio Atzeni was daar zeer blij mee. ,,Hoewel we een voorsprong hadden, konden we deze drie punten niet meetellen op de ranglijst. Nu wel en beginnen we goed aan de hervatting van de competitie en dat is een goede boost voor mijn ploeg in de jacht op het kampioenschap.”

Eugene Geenen steunde ook de keuze om het duel te spelen. ,,Een wedstrijd over 90 minuten was zeker afgelast maar we wilden ook graag een streep onder dit duel zetten en hadden eigenlijk niks te verliezen.”

HRC’14 – DESO werd afgelast.

MOSA’14 – SBV werd afgelast.

5E

WHV – Elsendorp werd afgelast.