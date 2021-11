Maaskantse Boys - Ruwaard gestaakt na vermeende klap met vlag van grensrechter

Maaskantse Boys – Ruwaard gestaakt in de 81e minuut bij een stand van 2-1 (1-1). 8. Dennis Wijgers 1-0, 24. Serkan Ordu 1-1 (pen.), 48. Steven van Schijndel.

,,In een verder sportieve wedstrijd ontstond er een akkefietje na een overtreding bij de cornervlag. Mijn speler werd weggeduwd door de tegenstander waarna onze grensrechter tussen beide spelers wilde komen. Door een speler van Ruwaard werd geroepen dat hierbij zou zijn geslagen met een vlaggenstok en hierop sommeerde de aanvoerder van Ruwaard zijn ploeg om het veld af te lopen en niet meer door te voetballen. De scheidsrechter gaf aan dat hij niks onrechtmatigs had gezien. Ik vind het echt teleurstellend want het was een opstootje om niks; dit gebeurt wel een miljoen keer per weekend op de amateurvelden”, aldus Maaskantse Boys-trainer Maurizio Atzeni.

,,Na een opstootje tussen twee spelers mengde de grens zich tussenbeide en een speler van mijn ploeg zag hierbij een slaande beweging. Hierop besloot mijn aanvoerder om als ploeg het veld te verlaten. We kozen ervoor om het duel niet meer te hervatten omdat we bang waren dat door de emoties de wedstrijd uit de hand zou lopen”, beschreef trainer Eugene Geenen van Ruwaard het voorval.

OKSV- Ophemert 0-1 (0-1). 2. 0-1.

,,Door niet goed verdedigen kwamen we al snel op achterstand. Na rust hadden we continu de bal en speelden we voornamelijk op de helft van de tegenstander. We kregen geen echt grote kansen maar waren een paar keer gevaarlijk met een spelhervatting. Een punt was voor ons zeker verdiend geweest”, aldus Freek Toren 9trainer OKSV).

Afgelopen donderdag won OKSV voor het eerst dit seizoen spectaculair met 4-6 bij RKVSC maar hier kon de ploeg uit Overlangel dus geen vervolg aan geven.

DSS’14- RKVSC 3-2 (1-1) 20. Raoul Nooijen 0-1, 30. Farid Allali 1-1 (pen), 65. Ferry Hellingerwerf 2-1, 85. Rody Fischer 3-1. 90. Raoul Nooijen 3-2.

,,We hadden de drie punten echt even nodig’’, zei DSS’14-trainer Mustapha Alouad Hadj. ,,Het zat er ook wel een beetje aan te komen. Zoveel kansen creëren en ze dan niet af maken. We waren goed voorbereid op de twee goede spelers van RKVSC. We kunnen nu langzaam en voorzichtig weer eens naar boven kijken.’’

,,We zitten nu in de hoek waar de klappen vallen’’, sprak assistent trainer van RKVSC Mischa Stuiver. ,,We begonnen goed aan de wedstrijd. Maar voor en tijdens de rust raken we vier belangrijke spelers kwijt. De tweede helft speelden we compact en de op de counter, wat ons goed afging. Een puntje was wel verdiend.’’

,,Tom van Oers was vandaag de man of de match’’, vertelde Stuiver. ,,Onze eerste keeper viel donderdag weg, waardoor Tom vandaag het doel moest bewaken.’’’