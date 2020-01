Maaskantse Boys-trainer hangt artikel met uitspraken tegenstander op in kleedkamer: ‘Dat stimuleerde’

Zondag 5CHet is niets nieuws in het voetbal. Een artikel met uitspraken van je tegenstander ophangen in de kleedkamer om je eigen ploeg te motiveren. Dit staaltje amateurpsychologie werd zondag ook toegepast bij Maaskantse Boys.

Maaskantse Boys – SBV 2-0 (1-0). 40. Rick van de Burgt 1-0, 58. Clint van Creij 2-0.

Atzeni wist zijn spelers te prikkelen. ,,In de media had SBV verkondigd dat zij bezig waren aan een mooie reeks, makkelijk scoorden en voor het kampioenschap gaan. Dat stukje heb ik uitgeprint en mijn ploeg voorgehouden. Blijkbaar stimuleerde dit hen want ze waren erg scherp.

,,Het was een gelijk opgaande strijd. SBV ging opportunistisch op jacht naar een doelpunt maar mijn spelers hielden knap stand. Ik ben zeer trots op deze teamprestatie”, aldus trainer Maurizio Atzeni van Maaskantse Boys.

,,Het was een slechte wedstrijd en we creëerden te weinig”, zag trainer John Putters van SBV.

OKSV – MOSA’14 1-3 (0-2). 5. Tom van Loon 0-1, 11. Tom van Loon 0-2, 78. Sander Jansen 0-3, 85. Rick Reijs (pen.) 1-3.

,,We begonnen niet scherp en MOSA strafte dit af waardoor we al vroeg op achterstand kwamen”, zag trainer Fred Donkers van OKSV.

,,Het was een mooi weerzien met mijn oude club. We hebben terecht gewonnen en geef mijn ploeg een groot compliment voor de manier waarop zij vandaag hebben gevoetbald”, aldus trainer Peter van Orsouw van MOSA’14.

Hoewel MOSA veel lager geklasseerd staat dan OKSV wonnen de bezoekers wel. De ploeg had dan ook een groot voordeel: trainer Peter van Orsouw is hiervoor vier jaar werkzaam geweest bij OKSV. ,,Ik ken OKSV natuurlijk door en door en wist precies hoe we tegen mijn oude club moesten spelen. Het was een mooi en gezellig weerzien.”

DESO – Wadenoijen 5-3 (3-0). 4. Agonis Hoti 1-0, 8. Matthew Aarts 2-0, 40. Desley van Bergen 3-0, 50. 3-1, 54. 3-2, 56.Henk Meijer 4-2, 82. Agonis Hoti 5-2, 90. 5-3.

,,We maken het onszelf moeilijk omdat we een ruime voorsprong weggaven en zo Wadenoijen terug in de wedstrijd lieten komen. Maar gelukkig was dat maar van korte duur”, aldus trainer Stan Vos van DESO.

DESO won ook de laatste wedstrijden voor de winterstop en heeft nu drie keer op rij gewonnen.

Ruwaard – RKVSC 0-0.

,,We hadden 80% balbezit maar als we in de buurt van de goal van de tegenstander kwamen werden de verkeerde beslissingen genomen. Ook zijn ons twee zuivere strafschoppen onthouden”, vatte trainer Ger Romeijnders van Ruwaard de wedstrijd samen.