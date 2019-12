Maaskantse Boys verlengt op surprise-avond met trainer Atzeni

Atzeni, een trainer met roots in Italië en grotendeels opgegroeid in zijn vertrouwde Maren-Kessel, is bezig aan zijn vierde seizoen bij Maaskantse Boys. Momenteel staat de ploeg vijfde in de vijfde klasse C.

,,We zien binnen de club een stijgende lijn op alle vlakken en daar zijn we maar wat trots op. Samen zijn we een aantal jaar geleden aan een reis begonnen en we hebben het eindpunt nog niet bereikt. Als club zijn we dan ook hartstikke blij dat we nog een jaar verder kunnen gaan bouwen”, laat het bestuur in een persbericht weten.