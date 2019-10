Maaskantse Boys viert vijftigste verjaardag van coach met 6-0 overwinning

Maaskantse Boys – MOSA’14 6-0 (3-0). 5. Clint van creij 1-0, 24. Clint van Creij 2-0, 35. Clint van Creij 3-0, 51. Jeffrey van de Hurk 4-0, 66. Clint van Creij 5-0, 78. Jeffrey van de Hurk 6-0 (pen.).

,,Een overtuigende overwinning waar niets op af te dingen valt”, aldus trainer Maurizio Atzeni van Maaskantse Boys.

,,Het was van onze kant een trieste wedstrijd; we speelden veel te soft en dat moet niet kunnen”, zag een teleurgestelde Peter van Orsouw, trainer van MOSA’14.

Volgens Maurizio Atzeni was zijn ploeg extra gebrand om te winnen omdat hij zijn 50ste verjaardag vierde. Had zijn ploeg dan niet bij 5-0 moeten stoppen zodat zijn nieuwe leeftijd op het scorebord kwam? ,,Haha, dat was zeker mooi geweest maar daar hebben we niet aan gedacht. De spelers waren te druk met scoren. Maar deze 6-0 is natuurlijk een schitterend cadeau.”

Collega Peter van Orsouw was minder vrolijk. ,,Ik zal een signaal moeten afgeven en de komende tijd enkele omzettingen gaan doorvoeren want er moet iets gebeuren.”

Wadenoijen – OKSV 1-3 (0-0). 63. 1-0, 68. Perr Hidding 1-1, 69. Perr Hidding 1-2, 85. Ronald Reijs 1-3.

,,Na rust maakten we het verschil en hebben we op de goede momenten toegeslagen. Ik ben trots dat mijn ploeg veerkracht heeft getoond en na de 1-0 niet de kopjes liet hangen”, beschreef Fred Donkers (trainer OKSV) het duel.

OKSV kent een prima start van de competitie want de eerste drie duels werden allen gewonnen.

DESO – DSS’14 1-6 (1-3). 4. Chafik Allali 0-1, 10. Jason Megens 1-1, 15. Ferry Hellingerwerf 1-2, 40 Robin Stappershoef 1-3, 49. Chafik Allali 1-4, 53 Delano Makantanis 1-5, 73. Ferry Hellingerwerf 1-6.

,,We hadden een gigantische off-day en mijn hele ploeg heeft gefaald. Dan sta je machteloos langs de kant”, aldus de trainer van DESO; Stan Vos.

De gelijkmaker van Jason Megens was een schitterende goal. Toch maakte dat Stan Vos niet erg vrolijk. ,,Ik heb liever drie lelijke doelpunten dan één mooie.”

,,We zijn slecht weer voetballers. Ik moet toegeven we hebben meer dan uitstekend gespeeld. Iedereen blonk uit, ook onze doelman, Dylan van Bekkum. We kwamen snel op voorsprong. Die gaven we misschien nog sneller wel weer weg, maar daarna hebben we de wedstrijd naar onze hand gezet. 1-6 is een prachtige uitslag”, glunderde DSS’14-leider Anthonio van de Pol.

Voor DSS’14 zijn de eerste drie punten van het seizoen binnen. Van de Pol was blij om te zien dat het in de derde wedstrijd in deze competitie dan eindelijk lukte. ,,We zijn de competitie niet heel goed begonnen, maar we hebben vandaag laten zien dat we goed kunnen voetballen. We moeten er nu voor zorgen dat we deze lijn doorzetten.”

SBV – RKVSC 4-0 (3-0). 21. Mart van Veghel 1-0, 25. Mart van Veghel 2-0, 35. Joep Cruijssen 3-0, 68. Giel van de Camp 4-0.

,,We hadden wel met 10-0 kunnen. Misschien wel moeten winnen, we waren veel beter dan de ploeg uit Velddriel. RKVSC is in 90 minuten misschien drie keer over de middellijn geweest”, zag trainer John Putters van SBV.

Met twee doelpunten had de jeugdige Mart van Veghel een groot aandeel in deze overwinning.

RKVSC-coach Ad Schipper zag dat zijn team niet opgewassen was tegen SBV. ,,We kwamen snel op een achterstand. Daarna kregen we een kans op de 1-1 en in de tegenaanval gaat gelijk de 2-0 erin toen wist ik dat de wedstrijd gespeeld was. In de rust heb ik gezegd dat we de schade moesten beperken en met 4-0 ben ik tevreden. Vorig seizoen verloren we namelijk regelmatig met 15-0 of meer, dan vallen vier tegentreffers wel mee.”

RKSVC heeft uit drie wedstrijden slechts één punt gehaald. Schipper wil zo snel mogelijk met zijn team weg uit de achterhoede. ,,Ik weet dat we niet voor het kampioenschap meedoen en ik weet ook dat we geen wereldteam hebben alleen ik wil wel ergens in het midden van de ranglijst eindigen. Onze eerste zorg is wegkomen uit de onderste regionen en dan zien we wel.”

Ruwaard – Ophemert 4-0 (2-0). 35. Wes Kroeze 1-0, 40. Romano Bloks 2-0, 75. Romano Bloks 3-0, 76. Romano Bloks 4-0.

,,In de eerste helft speelden we niet goed maar na rust hebben we voor de vijfde klasse fantastisch voetbal laten zien en hadden we nog veel meer kunnen scoren”, aldus Ger Romeijnders, trainer van Ruwaard.

Sjors Euser, al lange tijd spits van het eerste elftal, trok na zes jaar noodgedwongen weer eens de keepershandschoenen aan omdat keeper Tom van de Hurk geblesseerd is. Door deze wijziging schoof Romano Bloks door na de spitspositie en hij trof drie keer doel.

HRC’14 – Hedel 1-2 (0-0) 55. Leon Bok 0-1, 69 Leon Bok 0-2, 85. Jordi Verwers 1-2

,,We stonden positioneel goed, alleen Hedel had meer individuele klasse. We hebben als collectief gespeeld en zijn alle afspraken nagekomen. We hadden misschien wel een punt verdiend. Na de eerste tegentreffer bleven we goed spelen. Het is alleen jammer dat er twee verdedigers uitgleden bij de 0-2, daardoor werd het lastig om nog een goed resultaat te halen. Vijf minuten voor het einde van wedstrijd komen we nog wel terug in de wedstrijd, maar er zat helaas niets meer in”, zag HRC’14-coach Harald van Deelen.

Hedel-coach Wilco van Houtum vond de overwinning van zijn team meer dan terecht. ,, De thuisploeg zakte heel diep terug, maar we zijn geduldig gebleven en hebben uiteindelijk aan het langste eind getrokken. Een mooie overwinning waarbij we misschien nog wel een doelpunt extra hadden moeten maken.”