Maaskantse Boys wint dankzij ‘juweeltje’

Hedel – Maaskantse Boys 0-3 (0-1). 8. Bart van Schijndel 0-1, 72. Clint van Creij 0-2, 88. Jeffrey van den Hurk 0-3. Rood: 69. speler Hedel.

,,Een terechte overwinning en onze eerste uit-overwinning van dit seizoen. Het was geen makkelijke wedstrijd en ik ben dan ook super trots op deze teamprestatie”, aldus trainer Maurizio Atzeni van Maaskantse Boys.

Atzeni vond het tweede doelpunt een juweeltje. ,,Marcel Kiszko kreeg de bal aangespeeld met zijn rug naar de goal maar hakte de bal door zodat Clint volkomen vrij voor de keeper kwam te staan.”

,,De winnaar van deze wedstrijd blonk niet uit in goed voetbal, maar in het actiever reageren op de fouten die wij maakten’’, sprak Hedel-trainer Nicki Beekwilder. ,,Wij waren geen schim meer van afgelopen donderdag. Misschien was de wedstrijd donderdag en de paardenmarkt het afgelopen weekend te veel om de wedstrijd naar onze hand te zetten.’’

DESO – DSS’14 5-2 (0-2). 17. Ibrahim 0-1, 38. Rody Fisscher 0-2, 49. Dani Jonker 1-2, 52. 2-2 (e.d.), 70. Agonis Hoti 3-2 (pen.), 81. Dani Jonker 4-2, 83. Romano Bloks 5-2.

,,We hadden wat moeite met het spel van DSS en moesten in de tweede helft de achtervolging inzetten maar al binnen acht minuten hadden we de achterstand alweer rechtgezet”, zag John Putters (trainer DESO).

De 0-2 achterstand deerde John Putters weinig. ,,Natuurlijk is dat jammer maar ik ben geen moment in paniek geweest. Mijn spelers ook niet want voetballend waren we beter.”

,,Er gebeurt nu hetzelfde als vorige week’’, sprak DSS’14-trainer Mustapha Aoulad Hadj. ,,Met rust staan we met twee doelpunten voor en na rust zakt het al snel in elkaar. Het regende kansen voor ons, maar we krijgen ze niet afgemaakt. Dit hoort misschien bij een jong team, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt.’’

Danny Fisscher, broer van de scorende Rody, kreeg te maken met een blessure in de wedstrijd. ,,Hij is nog in het ziekenhuis dus het zal nog moeten blijken hoe ernstig het is.’’

SCZ – MOSA’14 3-1 (1-1). 21. Sander Jansen 0-1, 29. 1-1, 62. 2-1, 83. 3-1 (pen.).

,,Beide ploegen kregen goede kansen maar helaas was SCZ vandaag beter in de afronding dan wij”, vatte elftalleider Nick van den Helm van MOSA’14 het duel samen.

Wadenoijen - OKSV 2-0 (1-0). 15. 1-0, 62. 2-0.

,,Ik ben ondanks de nederlaag niet geheel ontevreden. We hebben wat kansen gecreëerd en weinig weggegeven. Het zat ons ook niet mee want de bal is drie keer door SCZ van de lijn gehaald”, aldus trainer Freek Toren van OKSV.

Freek Toren kan niet wachten tot zijn ziekenboeg leegstroomt. ,,We hebben acht geblesseerden binnen onze kleine selectie. En ik kan de jongens niets kwalijk nemen want ze werken zich een slag in de rondte.”

SBV – HRC’14 2-2 (1-0). 19. Giel van de Camp 1-0, 68. Marnix van Suijdam 1-1, 76. Mart van Veghel 2-1, 81. Marnix van Suijdam 2-2. Rood: 65. Janno van Doornmalen

,,Net als vorige week kregen we het juist lastig toen we tegen tien man kwamen te staan. En we mogen onze handen dichtknijpen dat we in de slotfase niet alsnog het deksel op de neus kregen”, zag de trainer van SBV Sander Strik.

Het openingsdoelpunt was een pareltje: Giel van de Camp volleerde de bal vanuit ene halve omhaal op de rand van het strafschopgebied in het doel.

,,Ik moet een groot compliment geven aan de jongens voor hun energie en weerbaarheid’’, sprak HRC’14-trainer Rene van der Putten. ,,Zelfs met een man minder zijn we tot twee keer toe terug gekomen in de wedstrijd. We moeten gewoon onze kansen afmaken.’’

,,Rens Maaters, een zestienjarig talent, is vandaag ingevallen en meteen betrokken geweest bij een van onze doelpunten‘’, zei de HRC’14-oefenmeester.

Ophemert - RKVSC 4-1 (2–0) 1-0, 2-0, 50. Richard van Rijn 2-1, 3-1, 4-1.

,,De eerste twee doelpunten kregen we door persoonlijke fouten van het centraal duo tegen’’, vertelde teleurgestelde RKVSC-trainer Marco van Loon. ,,In de tweede helft komen we nog terug tot een 2-1, maar toen was de wedstrijd al mentaal verloren. We zullen er met zijn allen uit moeten komen in de volgende paar weken.’’