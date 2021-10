Maaskantse Boys wint van DESO, SBV van SCZ

vijfde klasse BVoor Maaskantse Boys en DESO was het een hele fijne middag. Beide ploegen wonnen hun wedstrijd in de vijfde klasse B.

Maaskantse Boys – DESO 2-0 (1-0). 36. Dennis Wijgers 1-0, 90. Clint van Creij 2-0.

,,Na een kwartier spelen kregen we een licht overwicht en daarom was het ook verdiend dat we op voorsprong kwamen. Onze keeper Tom Wertenbroek hield ons op cruciale momenten overeind en zo pakten we de winst. Ik kan mijn ploeg allen maar verwijten dat we eerder het duel hadden moeten beslissen”, aldus trainer Maurizio Atzeni van Maaskantse Boys.

,,We kwamen ongelukkig op achterstand en hadden zelf grote kansen om te scoren maar helaas lieten we dat na”, zag assistent-trainer Johnny van Leest van DESO.

Trainer Maurizio Atzeni had niet alleen lovende woorden voor zijn spelers. ,,Er was een leuke sfeer langs de lijn want er waren ook veel supporters van DESO meegekomen en we hadden een heel goede scheidsrechter die er kort op zat en de wedstrijd erg goed leidde. Dat was een verademing.”

SBV – SCZ 3-3 (2-2). 7. Kevin Heijnen 1-0, 8. 1-1, 22. Ward van Coolwijk 2-1, 28. 2-2, 66. 2-3, 90. Mart van Veghel 3-3. Rood: 44. speler SCZ (2x geel).

,,We speelden onder de maat en ook de hele tweede helft tegen tien man was het niet goed. En uiteindelijk moeten we onze handen dichtknijpen met dit punt want pas in de slotfase viel de gelijkmaker”, vatte trainer Sander Strik van SBV het duel samen.

Sander Strik had een mooie Cruijffiaanse uitspraak over het slechte spel van zijn ploeg. ,,Het was voetballen met de kraan open.”

DSS’14 – Ruwaard 4-4 (2-0). 10. 1-0, 33. 2-0, 47. Serkan Ordu 2-1, 70. Maiky van Berkom 2-2, 74. 3-2, 85. Maiky van Berkom 3-3, 97. Saboer Wardak 3-4, 100. 4-4 (pen.). Rood: 100. Jimmy van Berkom.

,,Voor rust waren we te passief maar in de tweede helft stroopten we de mouwen op en konden we de wedstrijd naar onze hand zetten. Nadat we ver in de extra tijd op voorsprong kwamen, dachten we dat de buit binnen was maar we kregen nog een penalty tegen die werd benut. Mijn ploeg heeft veerkracht en doorzettingsvermogen getoond”, aldus trainer Eugene Geenen van Ruwaard.

Geenen wilde een speler extra benoemen. ,,Maiky van Berkom is een verdediger maar hij kwam steeds mee naar voren langs de zijlijn en was zo trefzeker. Voor mij was hij de man van de wedstrijd.”