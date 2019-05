Magische omhaal invaller Van de Kletersteeg bezorgt ONI titel: ‘Ik raakte hem perfect’

Het was nog even spannend of het grote feest dit weekend door kon gaan. SC ‘t Zand dreigde zich terug te trekken uit de competitie. Uiteindelijk werd het JO19-4 team naar ‘s Gravenmoer gestuurd. De jongens weerden zich kranig, hielden twintig minuten stand, maar ONI beschikte simpelweg over meer kwaliteit en boekte een eenvoudige zege zonder groots te spelen.

ONI was vanaf de eerste speelronde kampioenskandidaat nummer één. ,,We hebben een paar lastige wedstrijden gehad, maar dat kwam door onszelf”, vertelde aanvoerder Ferry van Kessel. ,,Het hele seizoen zijn we gemotiveerd gebleven, het is gewoon genieten om samen de voetballen en zo goed te spelen”, blikte Van Kessel terug. Dat zag ook zijn trainer, die enkel in hoefde te grijpen wanneer het te gezellig dreigde te worden.

Van de Kletersteeg

De meest gevierde man aan ONI-zijde was uiteindelijk Lars van de Kletersteeg. De spits was de voorbije jaren altijd een basisspeler, maar sinds de komst van Sander de Bont zit hij op de bank. Van de Kletersteeg had desondanks gehoopt vaker een rol van betekenis te kunnen spelen. ,,Want soms is het wel eens moeilijk om altijd op de bank te moeten zitten, maar het was simpelweg bijna nooit nodig een tweede spits in te brengen en Sander is fit gebleven.”

Het geduld van Van de Kletersteeg werd dubbel en dwars beloond in de kampioenswedstrijd. Voor aanvang van de wedstrijd en in de rust schoot hij enkele voorzetten van andere wisselspelers richting de goal. Meestal probeerde hij het met een omhaal, meestal eindigde de bal in de ballenvanger.

,,Toen kwam die vrije trap aan de zijkant en ik zag de bal iets achter mij komen”, blikte Van de Kletersteeg na afloop terug. ,,Ik raakte hem perfect, maar zag de bal niet meer. Toen ik iedereen hoorde juichen wist ik dat het gelukt was. In de kampioenswedstrijd moet je toch iets aan het publiek laten zien”, lachte de spits.

ONI - SC ‘t Zand 7-1 (3-0). 21 Sander de Bont 1-0, 35. De Bont 2-0, 43. Thomas Mertens 3-0, 66. Lars van de Kletersteeg 4-0, 75. Floris Wouters 5-0, 83. Van de Kletersteeg 6-0, 89. Jaap van der Waarden 7-0, 90. Erik Schumann 7-1.