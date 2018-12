Makkelijk scoren is verleden tijd bij Prinses Irene: ‘We hebben nog te veel kansen nodig’

Hij noemt het nog steeds een 'hoogtepunt in zijn carrière'. En dat terwijl Wibe van Rooij (21) met Prinses Irene promoveerde zonder een beslissingswedstrijd te hoeven spelen. Gekker kan natuurlijk bijna niet. Jong De Graafschap stapte uit de voetbalpiramide, de mannen uit Nistelrode mochten van de tweede naar de eerste klasse. Nu, bijna een halfjaar later, staat de dorps-club op een niveau hoger op de voorlaatste plaats. Maar wie denkt dat er inmiddels paniek is uitgebroken, heeft het helemaal mis.