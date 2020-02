Maliskamp dankt 18-jarige Giebels voor moeizame zege op NLC'03

Jeffrey Giebels was de grote man bij Maliskamp. De jongeling maakte twee treffers tegen NLC'03 en is daarmee van cruciale waarde voor de ploeg van Willem van den Berg.

Maliskamp – NLC’03 3-2 (1-0) 5. Lauran de Bekker 1-0, 58. Jeffrey Giebels 2-0, 80. Jeffrey Giebels 3-0, 81. Bram Seelen 3-1, 85. Stefan de Man 3-2.

Er lijkt niets aan de hand voor de ploeg van Willem van den Berg. Maliskamp leidt tien minuten voor tijd met 3-0 tegen NLC’03, maar doordat zijn ploeg de teugels laat vieren, komt NLC’03 nog gevaarlijk terug. ,,We maakten het onszelf moeilijk op het laatst, waardoor het toch nog een vervelend slot werd. Tachtig minuten ben je de betere en de laatste tien minuten scoren zij twee keer. Gelukkig pakken we de drie punten, maar dit is wel een aandachtspunt.”

18-jarige buitenspeler, Jeffrey Giebels was de gevierde man bij Maliskamp. Hij maakte twee keer een één-op-één met de keeper koelbloedig af vanuit de omschakeling. Daarmee trok Maliskamp de wedstrijd over de streep en melden ze zich op de derde plaats.

Voor Van den Berg was er een andere man van de wedstrijd, namelijk de jonge scheidsrechter Kaj Fonken. ,,Hij liet goed doorspelen, een had een positieve invloed op de wedstrijd.

Binnen vijf minuten kwam NLC al op achterstand. Daarna gaf het team van trainer René van der Putten niets meer weg. NLC werd een penalty onthouden, nadat Wouter Bijl in een greep naar de grond werd gehaald. En de doelman van Maliskamp had nog een rode prent kunnen krijgen, nadat hij hands maakte buiten zijn zestien. Daardoor heerste in de rust bij NLC het gevoel dat er meer had in gezeten.

In de tweede helft kreeg NLC al snel het deksel op de neus, door de snelle 2-0. Het team van Van der Putten ging risico’s nemen. Die opvatting zorgde na een kleine zeventig minuten voor de 3-0. Van der Putten: ,,Die hakte er wel in, maar we bleven doorgaan.” Tien minuten voor tijd resulteerde dat in de 3-1 van Bram Seelen. Ook Stefan de Man wist het net nog te vinden namens NLC, waardoor er een spannende slotfase volgde. Helaas voor Van der Putten en de zijne viel de gelijkmaker niet meer.

Jan van Arckel – RKTVC 1-4 (1-1) 10. 0-1 40. Nick van Velzen 1-1, 51. 1-2, 75. 1-3, 78. 1-4

‘Jan van Arckel-onwaardig’, vindt coach Marco van Loon. ,,Van onze kant was het slappe hap. Er was geen beleving, geen wil om er iets van te maken en te winnen. Afgelopen dinsdag speelden ze nog 2-2 gelijk tegen een derdeklasser, dus dit verlies komt als een hard gelach voor Jan van Arckel. ,,Waar het aan lag weet ik niet, maar het was gewoon slecht.”

De beslissing van de scheidsrechter om een doelpunt vlak voor rust van Jan van Arckel af te keuren bij een 1-1 tussenstand, vond Marco van Loon onterecht. ,,Het was een zuiver doelpunt, vond ik.” De keeper van RKTVC kwam ver uit zijn doel en botste op randje zestien met de aanvaller van Jan van Arckel, die eerder bij de bal was en hem binnen schoot. De scheidsrechter beslist om de keeper te beschermen en het doelpunt af te keuren. ,,Het was niet verdiend geweest, maar dat had wel een soort besefmoment kunnen opleveren waardoor we in de tweede helft meer inzet zouden tonen. Dat bleek niet het geval en er bleef een gebrek aan motivatie dus het mocht niet baten”, aldus de verliezende coach.

MEC’07-Cito 3-0 (1-0). 28. 1-0, 55. 2-0, 70. 3-0. 62. Rood Gökhan Balci (Cito).

Storm Dennis was vandaag de man of the match in Maurik, tot grote frustratie van Cito-coach Yavuz Demirci: ,,Het is vandaag geen enkel moment een voetbalwedstrijd geweest.” Na een halfuur opende Maliskamp de score, wat ook de ruststand bleek. Tien minuten na rust verdubbelde de thuisploeg de voorsprong en na zeventig minuten viel de derde treffer.

Tussendoor was er wel nog een hachelijke situatie. Gökhan Balci maakte een hevige charge op een Maliskamp-speler, die Balci vervolgens in zijn nek vloog. Tussen beide heren ontstond een ‘judo en karate-wedstrijd’, althans zo beschreef Demirci het. Balci mocht het veld met rood verlaten en de speler uit Maurik verliet het veld knock-out. Na het eindsignaal werd Alper Alici nog onwel afgevoerd naar het ziekenhuis, nadat hij diverse tikken kreeg tijdens de wedstrijd.

Herpinia-Ulysses 3-0 (0-0). 79. Arian van Erp 1-0, 84. Niek Tijssen 2-0, 90+3. Nik Arts 3-0.

Herpinia had in de eerste helft wind mee, al was dat geen voorbode op doelpunten. Het had moeite met de behoudende speelstijl van Ulysses, dat kwam voor een punt. Uiteindelijk viel de eerste treffer pas elf minuten voor tijd door een omhaal van Arian van Erp. Vijf minuten later verzekerde Herpinia zich van de drie punten door de 2-0 van Niek Tijssen. Als kers op de taart maakte Nik Arts er in extra tijd nog 3-0 van.

Herpinia-coach Maarten Hendriks: ,,Ik zou liegen als ik zou zeggen dat dit geen geflatteerde uitslag is. Als je tien minuten voor tijd pas de 1-0 maakt, is 3-0 wel heftig.” Ulysses-trainer Anne Duis zag de kans op een gelijkspel wegvallen toen Tijssen scoorde: ,,Ik baalde gewoon op dat moment, we kwamen echt voor resultaat.”

Alem - Buren werd afgelast.