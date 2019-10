Maliskamp speelt gelijk na bizarre slotfase met opstootje: ‘Dit slaat helemaal nergens op’

Een knotsgekke wedstrijd in Maliskamp: ,,Dit is apart hè? Denk dat dit wel een terechte uitslag is uiteindelijk, maar als je 1-4 achterstaat en niks creëert ga je er niet vanuit dat je nog gelijkspeelt. We hadden voor de 2-4 echt niks te vertellen en kwamen de eerste twintig minuten van de tweede helft niet in hun zestien. Uiteindelijk is dit puur mindset en een stukje geluk. In de eerste helft had het al 1-5 kunnen staan. Dit voelt als een overwinning en slaat eigenlijk nergens op”, aldus Maliskamp-trainer Willem van den Berg.