Maliskamp speelt ruim halfuur met tien man, maar scoort vier keer en wint ruimt van Essche Boys

Maliskamp - Essche Boys 6-2 (2-2). 4. Giebels 1-0, 18. Cayaux 2-0, 23. 1-2, 43. 2-2, 52. Van Boxtel 3-2, 56. Van de Ven 4-2 (pen.), 82. Giebels 5-2, 86. Giebels 6-2.

Na een knappe comeback in de eerste helft was Essche Boys na rust kansloos tegen Maliskamp. Opmerkelijk, vanaf de 54e minuut speelde de ploeg van Willem van den Berg met tien man. ,,Dat we alsnog ruim wonnen heeft denk ik met onze mindset te maken. De ploeg met tien man geeft altijd tien procent extra”, vertelde de trainer.

Jeffrey Giebels scoorde in de laatste tien minuten twee keer om zijn hattrick compleet te maken. ,,We werden de tweede helft helemaal afgebluft door Maliskamp”, vertelde Essche Boys-trainer Leon van Wanrooij na afloop.

BZS - Boxtel 2-2 (1-1). 20. 1-0, 30. Kemps 1-1, 70. 2-1, 75. Vogels 2-2.

Boxtel kon vandaag een grote stap zetten richting handhaving, maar liet dat na. Volgens Boxtel-trainer Frank van Oers kwam BZS terecht op voorsprong, maar nam zijn ploeg na rust het overwicht. ,,We gingen opportunistisch spelen en kwamen beter in de wedstrijd.” Voor Boxtel bleef het bij een punt, en dat betekent dat de thuiswedstrijd tegen Wilhelmina cruciaal wordt.

Wilhelmina - Buren 1-4 (0-3). 2. 0-1, 41. 0-2, 45. 0-3, 50. 0-4, 65. Van der Heijden 1-4.

Een pijnlijke middag voor Wilhelmina. Door de nederlaag is nacompetitie en dus promotie officieel uit zicht, en dat doet pijn. ,,Toen we in de rust met 0-3 achter stonden heb ik het anders neergezet, maar er veranderde weinig. Het is een geflatteerde uitslag maar we hebben gewoon te weinig gecreëerd”, vertelde trainer Coen van Overbeek. De trainer vertrekt met bijna zijn hele staf bij Wilhelmina. Ook gaan er veel spelers weg bij de club, en daar werd speciaal aandacht aan besteed. ,,Normaal word ik niet snel emotioneel, maar ik heb vandaag wel een traantje gelaten”, aldus Van Overbeek.

Elshout - RKKSV 1-0 (1-0). 10. 1-0.

RKKSV kwam de vroege achterstand niet te boven. ,,In mijn ogen was een gelijkspel terecht geweest”, beschreef Ramon van Rixtel, trainer van RKKSV. Voor zijn ploeg is het alweer de zevende wedstrijd op rij zonder overwinning. Volgende week wacht hekkensluiter BZS.

MEC’07 – VCB 0-2 (0-1). 19. Mark Maas 0-1, 85. Noah van Overveld 0-2.

,,Stiekem stond er best wel wat druk op deze wedstrijd, want bij winst waren we verzekerd van de nacompetitie”, vertelt VCB-coach Mathieu van der Steen. Hij vervolgt: ,,Het was dan ook bevrijdend dat Mark Maas de 0-1 binnenschoot na een kleine twintig minuten.”

VCB hield de voorsprong lang vast, mede door een goed optreden van doelman Sem Spijkers. Van der Steen: ,,Hij vervangt de geblesseerde Luca van Overveld, en doet dat fantastisch. Voor mij is hij de Man of the Match.” Net voor tijd verzekerde Noah van Overveld de winst en de nacompetitie voor VCB door de 0-2 tegen de touwen te schieten.