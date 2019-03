Maliskamp-speler Cayaux maakt rentree na enkelbreuk en verzilverd plekje voor teamweekend

Moment van de wedstrijd: ,,Vlak voor rust zet Tim Coset ons op voorsprong en dit hebben we over de streep getrokken”, vond DSC-trainer Roland Timmermans.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,In de tweede helft hebben we achter de feiten aangelopen”, zei Timmermans. “We kregen geen grip op Beesd en speelden onder de maat.”

Moment van de wedstrijd: ,,We voetballen niet goed genoeg, maar creëren wel kansen. Alleen die kansen hebben we vanmiddag niet goed afgemaakt”, zag Alem-leider Ton Steenbekkers.

Moment van de wedstrijd: ,,Na 80 minuten was bij ons de pijp leeg, maar ik ben wel blij dat we eindelijk weer een punt pakken”, zag Hedel-trainer Wilco van Houtum. ,,Na rust kwamen we terug dankzij meer strijd en beleving, zoals dat hoort in een derby”, gaf Jan van Arckel-trainer Marco van Loon aan.