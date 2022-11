‘Man van glas’ Ferhat Coskun wil via Emplina weer schitteren in de top van het amateurvoetbal: ‘Ik voel me herboren’

De Wijs speelt grote rol in metamorfo­se Nieuwkuijk: ‘De rol van breekijzer spelen, kan hij goed’

November 2021 of dit jaar, het sportieve verschil is enorm bij Nieuwkuijk. Gisteren werd bij Haarsteeg voor de zesde keer in deze competitie gewonnen. Brent de Wijs speelt een belangrijke rol in die metamorfose.

13 november