Marc Koot (UDI’19) zet vanwege slepende blessure punt achter zijn carrière: ‘Telkens revalideren was mentaal heel zwaar’

Na een revalidatieperiode van zo'n elf maanden stond Koot in maart 2018 weer op het veld. Een patellapeesontsteking, een overbelastingsblessure, hield hem al die tijd aan de kant. Een blessure die hij overhield aan een scheurtje in zijn bovenbeen, een seizoen eerder. Sindsdien was het kwakkelen voor de middenvelder van UDI. Hij kwam in maart 2018 terug, maar kreeg na slechts één wedstrijd alweer last van dezelfde knieblessure. In de afgelopen twee seizoenen was Koot meer bij de fysiotherapeut te vinden, dan op het voetbalveld. ,,Ik had gehoopt dat ik nog een paar jaar door kon, maar als het echt niet meer gaat moet je er gewoon een punt achter zetten", is Koot nuchter. ,,De fysiotherapeut wilde nog wel verder, maar mentaal was telkens revalideren voor mij heel zwaar. Daarom was de keuze toch wel snel gemaakt.”

Koot begon zijn voetbalcarrière bij de Udense hoofdklasser, waarna hij in 2011 de overstap maakte naar TOP Oss (toen nog FC Oss). Tussen 2013 en 2016 was hij actief voor Helmond Sport. Koot speelde in totaal ruim 100 wedstrijden in de eerste divisie, waarin hij veertien keer scoorde. ,,Die jaren in het profwereldje waren een hele mooie ervaring. Maar ook van mijn terugkeer naar UDI heb ik nooit spijt gehad. Ik had keuze uit meerdere clubs, maar bij UDI kende ik iedereen en het is om de hoek.”

In zijn eerste seizoen bij UDI na zijn prof-uitstap speelde hij vrijwel iedere wedstrijd. Hij was in Uden onbetwist basisspeler. ,,Als ik fit was, speelde ik", vertelt Koot. Lachend: ,,Maar dat is inmiddels ook alweer twee jaar geleden.” Telkens als de middenvelder ook maar enigszins fit was, probeerde hij het weer op het veld. Maar elke keer hield diezelfde blessure hem weer tegen. Op de club kwam zijn besluit om te stoppen dan ook niet als een verrassing. ,,Ik denk dat ze het wel een beetje verwacht hadden", vertelt Koot. ,,Ze hebben wel gezegd dat als ik ooit helemaal fit zal worden, dat ik dan weer bij het eerste mag aansluiten. Maar ik ben er bang voor.”