Marc van de Ven verlengt contract bij Boekel Sport

Van de Ven is bezig aan zijn eerste volledige seizoen in Boekel, nadat hij in januari instapte. ,,Wij zijn enorm blij dat we nog een jaar met Marc doorgaan”, vertelt voorzitter van de Technische Commissie Joeri de Wit. ,,Het bestuur, technische commissie, technische staf en spelersgroep zijn er unaniem over eens dat we met Marc een hele goede trainer in huis hebben.”