Margriet al met hoofd in de nacompetitie en verliest van Den Dungen

Derde klasse CMargriet wist al een tijdje dat er na de reguliere competitie nog wat wedstrijden aangeplakt zouden worden. De ploeg van Maarten van Vugt won de tweede periode namelijk. De vorm is niet al te best in aanloop naar de nacompetitie: dit was de derde wedstrijd op rij die de ploeg uit Oss niet wist te winnen.

Margriet – Den Dungen 0-2 (0-1). 20. ? 0-1, 72. ? 0-2.

Margriet-trainer Maarten van Vugt: ,,Het was geen goede wedstrijd. We waren in ons achterhoofd al te veel bezig met de wedstrijd van volgende week, in de nacompetitie. In het begin konden we nog goed met ze mee. Na de eerste goal liet Den Dungen het aan ons over, maar wij konden weinig creëren. We kwamen steeds tot rond de 20 meter en dan werd het afgestopt. Den Dungen is in de omschakeling gevaarlijk en uiteindelijk scoorden ze daar nog een keer uit, wat ook de eindstand werd.”

BMC – FC Schadewijk 0-0.

FC Schadewijk-trainer Dicky van den Akker: ,,We mochten vandaag niet verliezen en dat hebben we niet gedaan. We gaan dus volgend jaar weer derde klasse spelen, dat we onze doelstelling en die hebben we gehaald. Daar zijn we hartstikke blij mee. De scheidsrechter kon vandaag niet goed mee. Hij liep er achteraan, waardoor wij twee penalty’s niet hebben gekregen. In de tweede helft kreeg BMC ook nog een kans op de 1-0, maar deze viel via de lat in de handen van onze keeper en bleef het uiteindelijk 0-0.”

Schijndel RKSV – Nooit Gedacht 1-0 (0-0). 49. Tjeerd Pijnenburg 1-0.

Nooit Gedacht-trainer Henry van der Linden: ,,Het was een typische Nooit Gedacht wedstrijd. We creëerden genoeg kansen, maar ze wilden er niet in. De wedstrijd golfde op en neer. Dan hadden wij het beter van het spel en dan Schijndel weer. Maar we deden zeker niet voor ze onder. Schijndel was niet heel gevaarlijk, maar hun eerste kans ging er wel in. Mede doordat wij niet genoeg ingrepen. En doordat we de kansen niet afmaakten bleef de stand 1-0. Na de wedstrijd hebben we afscheid genomen van Jari van Erp, hij gaat volgend jaar derde divisie spelen bij O.S.S.”