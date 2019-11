Margriet en Den Dungen houden elkaar in evenwicht

Zondag 3dMargriet en Den Dungen hielden aan de onderlinge ontmoeting allebei een punt over. Joey Schuurmans was bij Margriet de grote man met twee rake vrije trappen.

Margriet - Den Dungen 2-2 (1-1). 14. Jeffrey Sterks 0-1, 41. Joey Schuurmans 1-1, 58. Joey Schuurmans 2-1, 78. Jeffrey Sterks 2-2 (P).

,,Het is misschien gelijkspel geworden maar het voelt alsof we twee punten hebben verloren”, aldus Margriet-coach Maarten van Vugt. ,,We begonnen goed met drie kansen in de eerste tien minuten, maar toen zij de 0-1 maakten uit een halve kans werden we te onstuimig en lieten we ons leiden door hun fysieke spel.”

Bijzonder was de rol van Joey Schuurmans bij Margriet. Met twee doelpunten, waarvan één uit een vrije trap, zorgde hij toch voor een puntje in Oss.

Den Dungen-trainer Kevin van Emmerik: ,,In het eerste kwartier hadden we moeite met de druk van Margriet, maar via een wonderschoon doelpunt van Jeffrey vanaf 25 meter kwamen we toch op voorsprong. Tien minuten later viel de gelijkmaker. Na rust was de wedstrijd meer open. Margriet scoorde uit een vrije trap nadat onze keeper, volgens de scheidsrechter, buiten het strafschopgebied hands maakte. Een kwartier voor tijd werd Jens van Grinsven onderuit gehaald in het strafschopgebied en benutte Jeffrey de strafschop.

De wedstrijd werd na rust meer open, onder meer omdat Van Emmerik Thomas van Lokven in de ploeg bracht. ,,Hij zorgde voor meer diepte.”

BMC - FC Schadewijk 0-6 (0-4). 15. Benjamin Duah 0-1, 30. Benjamin Duah 0-2, 35. Luuk Ceelen 0-3, 41. Dani Eveleens 0-4, 85. Dani van der Weg 0-5, 90. Dani Eveleens 0-6.

,,Het was echt eenrichtingsverkeer”, zei FC Schadewijk-assistent Dicky van den Akker lachend. ,,We domineerden vanaf minuut één en om eerlijk te zijn hadden we meer verwacht van BMC.”

Bijzonder was de 0-6 van Dani Eveleens, die direct uit een vrije trap werd gescoord.

BMC-assistent-trainer Theo Pennings: ,,Schadewijk is in mijn ogen het best voetballende team waartegen we dit seizoen hebben gespeeld en na de eerste helft was de wedstrijd gelopen. Maar vlak voor de openingstreffer krijgt Sjors van Zoggel wel een grote kans om ons op voorsprong te zetten.”

In de rust zet de technische staf de formatie om van 433 naar 442. ,,Zo wilden we meer grip krijgen op het middenveld en dat lukte”, aldus Pennings.

Nooit Gedacht - Boekel Sport 0-1 (0-1). 22. Twan Merks 0-1.

,,We begonnen met een goede kans die we binnen hadden moeten werken, maar dat doen we niet”, vertelde Nooit Gedacht-coach Arno Methorst. ,,Na een kwartier komen zij op voorsprong en schieten vervolgens in de verdedigende stellingen. Wij hebben 75 minuten balbezit gehad.” Zijn Boekel Sport-collega Marc van de Ven was in zijn nopjes. ,,Wij hebben twee kansen op doel gehad, zij één. Balbezit is niet leidend.”

Bijzonder was het doelpunt van Twan Merks. ,,Het is zijn eerste doelpunt in de competitie dit seizoen”, aldus Van de Ven.

SCG’18 – Schijndel 0-0.

SCG’18-trainer Koen Wissing: ,,Dit was een typische 0-0-wedstrijd: de teams lieten veel strijd zien, maar waren onvoldoende bij machte om te scoren. Jordi van IJssel had voor ons een grote kopkans om te scoren.”

Schijndel-trainer Henry van Alebeek: ,,Deze wedstrijd verdiende geen winnaar, ook omdat bij ons een aantal spelers niet in de wedstrijd zat. De grootste kans voor ons was voor Mark Onwezen, die een bal op doel kopte na een voorzet van Stan Guns”

Bijzonderheid: Wissing zag als voornaamste winstpunt dat zijn team weinig kansen had weggegeven. ,,Dit betekent dat we goed staan, na de vele tegendoelpunten van de afgelopen weken.”

Helmondia – Nijnsel 0-0. Rood: 55. (Helmondia).

Nijnsel-secretaris Lambert Verhoeven: ,,In de eerste helft stonden wij onder druk en schoot Helmondia twee keer tegen de lat, na rust waren wij de bovenliggende partij. Wellicht kwam dat ook door de rode kaart die Helmondia had gekregen, omdat Stefan Hulsen als doorgebroken speler onderuit werd gehaald.”

Bijzonderheid: Verhoeven vond dat Nijnsel twee keer recht had op een strafschop. In de tweede helft werd eerst Jelle de Louw in het strafschopgebied onderuit getrokken en later kreeg John Egelmeers in datzelfde gebied een tik tegen zijn enkel. Na die tik moest Egelmeers, die na rust in het veld was gekomen, van het veld af: hij speelde slechts zo’n 20 minuten.”

Avanti’31 – Handel 0-0.

Avanti’31-trainer Herny van Wanrooy: ,,In de eerste helft zorgden we voor druk op Handel en kregen we kansen via Mauro Brus, 1-op-1 tegen de keeper, en Fabian Koenen om te scoren. Na rust werd Handel wel gevaarlijk, zonder dat het tot kansen kwam. Eén van de 4 à 5 kansen hadden we vandaag moeten scoren.”