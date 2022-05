Margriet wint doelpuntrijk duel van Schadewijk en ploetert richting naar nacompetitie

Derde klasse CMargriet is in de competitie een beetje uitgevoetbald dit seizoen. Het kampioenschap zit er niet meer in, want de achterstand op Schijndel bedraagt zeven punten met nog drie wedstrijden te gaan. Een ticket voor de nacompetitie is ook al binnen, dus is het vooral zaak om fit te blijven volgens trainer Maarten van Vugt.

Schadewijk - Margriet 3-5 (2-3). 9. Jeffrey van Vlijmen (pen.) 0-1, 15. Bilal El Ghezaoui 0-2, 31. Dani van de Weg (pen.) 1-2, 38. Jordi Spooren 1-3, 40. Jordy Hoeks 2-3, 55. Benjamin Duah 3-3, 70. Jeffrey van Vlijmen 3-4, 79. Nick van Oorschot 3-5

,,Het had zomaar onze kant op kunnen vallen”, zegt assistent-trainer Dicky van den Akker van Schadewijk. ,,Je komt drie keer terug van een achterstand en toen we de 3-3 maakten, waren we zo aan het voetballen dat het wachten was op de 4-3.” De bal ging er echter aan de andere kant in na een persoonlijke fout in de Schadewijkse verdediging. ,,Dan knakt er iets”, zegt Van den Akker.

Maarten van Vugt, trainer van Margriet, vond het niveauverschil met de stadsgenoot niet heel groot. ,,Het was met name een rommelige wedstrijd op een moeilijk bespeelbaar veld.”

Met de tweede periodetitel is nacompetitievoetbal al veiliggesteld. ,,Dat maakt deze wedstrijden doorkomen een beetje lastig”, vindt Van Vugt. ,,Het zicht op het kampioenschap is er eigenlijk niet meer. We moeten wel zorgen dat we fit zijn aan het eind van de competitie.”

Nooit Gedacht - Alem 3-0 (1-0). 34. Jari van Erp 1-0, 47. 2-0 Wouter Bijveld, 88. Levi Schuurmans 3-0

Volgens Nooit Gedacht-trainer Henry van der Linden was zijn ploeg tegen Alem de bovenliggende partij. ,,We wisten dat zij heel snelle aanvallers hebben”, vertelt hij. ,,Daar hadden we onszelf wel op ingesteld door constant een extra mannetje in de restverdediging te houden.” Wouter Bijveld had na een paar jaar in het eerste eigenlijk besloten voor het tweede elftal van de Geffense club te gaan spelen. Tegen Alem was hij goed voor een goal en assist.

Alem-trainer Ben Hoek had zijn ploeg weinig te verwijten na de nederlaag in Geffen. ,,Twee momenten van individuele klasse deden ons de das om. Na de 2-0 kwamen wij er iets meer uit, maar kregen zij in de slotfase ook de gelegenheid de 3-0 te maken.”

Avanti’31 - ODC 5-0 (3-0). 3. Luc van de Hurk 1-0, 12. Teun Kuijpers 2-0, 45. Berend Arts 3-0, 48. Mees van der Heijden, 58. Toon van der Heijden 3-0.

Avanti’31 had de punten al snel in de tas tegen ODC. ,,We domineerden de eerste helft”, aldus trainer Stephan Hesemans, die zijn ploeg halverwege met 3-0 de kleedkamer in zag gaan. Na rust volgden nog twee treffers via de broers Toon (afstandsschot) en Mees van der Heijden (omspelen van de keeper). ,,Zeker gezien het warme weer een goed resultaat”, sluit Hesemans af.

DSC - BMC 1-1 (0-0). 75. Tim Coset 1-0, 90. Guus Steenbergen 1-1.

BMC pakte vlak voor tijd nog een punt via Guus Steenbergen. ,,Een terechte uitslag”, vindt BMC-trainer Ton Berens, die vooral baalde van de scheidsrechter. ,,Voor rust wordt een doorgebroken speler van ons aan zijn arm getrokken. Als onze aanvoerder dan in conclaaf gaat met de scheidsrechter, krijgt hij geel. Zo waardeloos.” Volgens trainer Robin Verheijden was het vooral de thuisploeg die verzuimde verder uit te lopen. ,,We hebben de voorsprong niet goed uitgespeeld.”

DVG - Zwaluw VFC 0-1 (0-0). 70. Julius Emanuel 0-1.

,,We hebben moeite met scoren, al het hele seizoen”, vertelt Zwaluw-trainer John Laponder. Dat bleek ook op bezoek bij DVG. ,,De eerste helft komen we vier à vijf keer alleen voor de keeper, maar de 0-1 valt pas in de zeventigste minuut”, aldus Laponder, die nog wat kwijt wil over het veld van de thuisploeg. ,,Echt een prima grasveld, dat moet gezegd worden.”

RKTVC - SCG’18 0-3 (0-1). 38. Sjoerd Simons 0-1, 70. Arman Gadzjiev 0-2, 77. Arthur Bot 0-3.

In Tiel wist SCG’18 weg te klimmen uit de onderste regionen. ,,We hadden wat moeite met het droge veld. In het tweede deel van de eerste helft werden we sterker”, aldus trainer Koen Wissing. Dat resulteerde in de 0-1 via Sjoerd Simons, die de bal over de keeper kopte. Daarna duurde het even voordat de beslissing in de wedstrijd volgde. ,,Uiteindelijk valt de 2-0 en dan is het gebeurd. Al met al een goede zege. Handhaving is nu bijna zeker. Het was de laatste weken zaak zo snel mogelijk voldoende punten bij elkaar te spelen”, aldus Simons.