Mariano Bombarda scoorde in de Champions League voor Willem II, zijn zoon maakt nu doelpunten in het Brabantse amateurvoetbal

Stoere Kerels | ‘Alles moet normalise­ren, óók hoe supporters worden behandeld’

In de podcast ‘Stoere Kerels’ bespreken BD-clubwatchers Dolf van Aert en Max van der Put wekelijks het wel en wee van Willem II. In aflevering 34 van dit seizoen gaat het uiteraard voornamelijk over de tumultueuze vrijdagavond in Breda, waarop NAC - Willem II het einde niet haalde. Belgast van de week is ESPN-voetbalcommentator Mark van Rijswijk, die een magneet lijkt voor (tijdelijke) stakingen dit seizoen.