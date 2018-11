Martens verlaat vrouwen HVCH en stopt na tien jaar als trainer

,,In mei ga ik met vervroegd pensioen”, zegt de in Tilburg geboren militair. ,,Dan wil ik meer van mijn vrije tijd genieten en geen verplichtingen meer hebben. Vakantie vieren voor en na het seizoen, dus. Wat niet zou kunnen als ik mijn contract zou verlengen.”

Martens was vijf jaar trainer van de voetbalsters van HVCH en werkte even zo lang in het mannenvoetbal. De club uit Heesch is nog op zoek naar een opvolger. Het vrouwenteam komt uit in de eerste klasse D.