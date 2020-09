Mathieu terug bij Reeshof als ander mens: ‘Vroeger mocht niemand mij hier’

Hij is minimaal tot zaterdag aanvoerder van het Zilveren Schoen-klassement, pakte met Reeshof alle mogelijke punten en was verantwoordelijk voor ongeveer een derde van de productie van Reeshof tot nu toe. ,,En dan heb je de beker- en oefenwedstrijden nog niet eens meegerekend”, zegt de 25-jarige Mathieu. Na een aantal jaar in een vriendenteam te hebben gevoetbald, kwam er toch het verlangen naar een hoger niveau. ,,Daar maakte ik soms wel vijf doelpunten in een wedstrijd en dan moest ik nog te veel lopen.”