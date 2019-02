Matig Almkerk wint ruim

Bijzonderheid van de wedstrijd: Roest: ,,We creëerden veel kansen. En gaven niets weg. De eerste goal uit een vrije trap van Erwin Verbruggen was fraai.”

SVL - GRC 14 2-2 (1-1). 23. Ali Alkan 1-0, 35. Michael van den Oever 1-1 (pen.), 52. Selcuk Albayrak 2-1, 72. Ousmane Traoré 2-2. Bijz.: Rik van Leeuwen (SVL) mist strafschop in de 59ste minuut. Rode kaart: 75. Kevin van Leeuwen (SVL). Moment van de wedstrijd: GRC 14-trainer Piet de Kruif: ,,Vooral na rust hadden we aanspraak op meer. Ousmane Traoré kreeg toen twee goede mogelijkheden. Gelukkig maakte hij daarna nog wel gelijk.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,We zijn niet in de positie dat we tevreden moeten zijn met het gelijkspel. We hebben de punten hard nodig”, had De Kruif een dubbel gevoel.