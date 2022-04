‘Matige eerste helft’ deert OSS’20 niet, ook drie punten voor Blauw Geel’38

Derde divisieNa een matige eerste en een beter tweede helft wist OSS’20 zondag weer te winnen. Westlandia ging met 1-3 over de knie. Het is de derde zege in de laatste vier potjes voor de ploeg van trainer Bertran Kreekels.

Westlandia - OSS’20 1-3 (0-0). 54. Tom Pijnenburg 0-1, 75. Hidde van der Arend 1-1, 77. Julian Calor 1-2, 80. Bob Zonnenberg 1-3.

,,De eerste helft was redelijk matig. We waren te weinig agressief in het veroveren van de bal en in de duelkracht. Het was eigenlijk een gezapig potje. Na rust deden we deze dingen veel beter. Gelukkig maakten we snel na de gelijkmaker de 1-2, anders had het nog een lastige wedstrijd kunnen worden. We hebben drie van onze laatste vier wedstrijden gewonnen. Dat is een positieve ontwikkeling”, zei OSS’20-trainer Bertran Kreekels.

Tegenvaller is het uitvallen van spits Tim Waterink met een hoofdblessure. Kreekels verwacht de spits over een week of twee terug te hebben. Ook Rob van Sonsbeek en Jos Peltzer zijn uit de roulatie, dus het wordt puzzelen wie voorin moeten komen te staan bij de Ossenaren. Overigens debuteerde Rick van de Waardt van het zaterdagteam bij OSS’20. Dat is een negentienjarige rechtsback.

OSS’20: Van der Leest; Spierings, Van Ginkel, Engelen, Eltink (62. Abbel); Zonnenberg, Van de Vorst, Pijnenburg; Van der Velden (85. Van de Waardt), Waterink (20. Calor), De Groot (62. De Bruijn).

Blauw Geel’38 - HSC’21 2-0 (1-0). 3. Caglar Uguz (e.d.) 1-0, 74. B. Van den Nieuwenhof (pen.) 2-0.

,,We begonnen geweldig en kregen meteen grip op HSC. We kwamen na drie minuten na een hele goede aanval al op voorsprong”, aldus Blauw Geel’38-trainer Niels van Casteren. Blauw Geel hield tot een minuut of twintig de overhand, daarna begon HSC goed te voetballen, zonder dat ze fatsoenlijke kansen kregen. ,,We hadden in de tweede helft vaker kunnen scoren. Toen Lars Loermans gevloerd werd en Ben van den Nieuwenhof vanaf elf meter raak schoot, was het klaar. Keeper Aria Hashemi is nauwelijks in de problemen geweest.”