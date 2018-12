Maurizio Atzeni: nog steeds de juiste man voor Maaskantse Boys

Districtbeker TOP, Nooit Gedacht en Achilles Veen mogen weer een ronde verder in de beker

18 december Weinig verrassingen op de dinsdagavond in de districtsbeker. Hoofdklasser Achilles Veen was te sterk voor EFC, terwijl Wilhelmina niet was opgewassen tegen Heeze. In de districtsbeker voor Zuid 2 was Berghem Sport dichtbij een stunt, maar was hoofdklasser Gemert te sterk met strafschoppen. Nooit Gedacht ging wel door in de beker na een ruime zege op SDDL.