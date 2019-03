Max Raeven wint met Rijen van toekomstig werkgever Sarto

Rijen – Sarto 2-1 (2-1). 20. Rutger van den Heuvel 1-0, 25, Jordy Warnars 1-1 (pen.), 40. Rutger van den Heuvel 2-1. Rode kaart: 80. Jordy Warnars (Sarto, twee keer geel).

Moment van de wedstrijd: ,,Het meespelen van Rutger van den Heuvel”, vond Rijen-trainer Max Raeven. ,,Hij had tijdens de training een blessure opgelopen en belde in het weekend dat het niet zeker was of hij mee kon doen. Hij twijfelde of hij fit was. Ik heb hem een klein zetje in de rug gegeven en vertelde hem dat hij heel belangrijk is voor ons. Hij kon meedoen en dat heeft zich uitbetaald.”

Zijn collega Werner Cools van Sarto had een ander moment van de wedstrijd. Jeugdspeler Sel Bastmeijer maakte zijn debuut en had al na tien minuten een uitgelezen kans om de bezoekers op voorsprong te zetten, maar hij miste vrij voor het doel. ,,We speelden een goede eerste helft”, vond Cools. ,,Maar gingen toch met een achterstand de rust in. Uit het niets kwamen we op een 1-0 achterstand. Mijn spelers dachten dat de voorzet achter was geweest. Het was discutabel.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Rijen-trainer Max Raeven speelde tegen zijn toekomstige werkgever. Volgend seizoen is hij de trainer van Sarto. ,,Het is apart om je nieuwe club al in actie te zien, maar dat is pas voor volgend seizoen. Ik richt me nu nog op Rijen.” Zijn ploeg won weer eens na vijf duels zonder zege.

VOAB – Hoeven 2-1 (1-0). 31. Pieter van der Heijden 1-0, 62. Joran Beerens 2-0 (pen.), 71. 2-1.

Moment van de wedstrijd: ,,Je speelt tegen de onderste en dan sluipt er toch iets in een elftal. We waren lichtzinnig en maakten het onszelf daarom onnodig moeilijk. Je kunt erover praten, maar toch zie je het vaak in het voetbal gebeuren”, constateerde VOAB-trainer Gerard van Gils.

Bijzonderheid van de wedstrijd: VOAB won voor de derde achtereenvolgende keer een thuiswedstrijd. Waar het de vorige twee keer lukte om vijf keer te scoren, bleef de teller nu steken op twee.

JEKA – Uno Animo 2-0 (0-0). 67. Roman Talboom 1-0, 71. Rutger Schalks 2-0. Rode kaart: 90. Dennis Douadi (Uno Animo).

Moment van de wedstrijd: ,,Als je als een stelletje zoutzakken aan de warming-up begint dan kun je dat in de wedstrijd niet meer omdraaien”, baalde Kees van Loon, trainer van Uno Animo.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Dinsdag wonnen we met 5-1 van Rijen”, vertelde Van Loon. ,,Ik heb de euforie proberen te temperen , maar dat is niet gelukt. Ik heb de jongens wel vier keer gewaarschuwd, maar ze zagen het belang van deze wedstrijd niet. Als we geen strijd leveren dan hebben we maar een middelmatig elftal.” Uno Animo behaalde pas twee punten in uitduels en verloor de laatste zes.

Cluzona - WSC 4-0 (1-0) 37. Wesley Smits 1-0, 59. Jari Voeten 2-0, 78. Ruben Maas 3-0, 88. Lucas Sanders 4-0.

Moment van de wedstrijd: De derde treffer van de ploeg uit Wouw. Het was alweer het twintigste doelpunt van Ruben Maas.