Max Verkuyl verruilt OSS’20 voor competitiegenoot Blauw Geel’38

,,Mocht OSS'20 naar de tweede divisie promoveren dan moet het veel wedstrijden op zaterdag gaan spelen en dat komt mij privé eigenlijk niet zo goed uit", vertelt Verkuyl. ,,Verder is mede door het gebrek aan speeltijd de afstand van Eindhoven naar Oss best ver. Blauw-Geel'38 is een mooie club die op een mooi niveau speelt. Waar gezelligheid en prestatie hand in hand gaan en dat past erg goed bij mij denk ik. En het is een stuk dichter bij huis.”

Verkuyl begon zijn carrière bij Mierlo-Hout en speelde vanaf de D-jeugd bij Helmond Sport. In 2010 volgde de overstap naar de B1 van Nuenen. In het seizoen 2012-2013 werd hij in de winterstop door coach Pierre van den Eeden overgeheveld naar de selectie en was daarna in de tweede seizoenshelft op 17-jarige leeftijd een vaste waarde in het eerste elftal. In de zomer van 2013 ging Verkuyl naar Willem II. Daar speelde hij in de jeugd en bij de beloften. Het jaar erop keerde hij terug bij Nuenen.