MEC’07 neemt voorschot op titel na winst op SBV

SBV – MEC’07 0-3 (0-1). 16. Sijmen de Boer 0-1, 87. Guido van Dijk 0-2, 88. Guido van Dijk 0-3.

Moment van de wedstrijd: na afloop werd door MEC en de meegereisde supporters al een voorschot genomen op het kampioenschap want door deze winstpartij tegen de enige concurrent kan de club uit Maurik de titel niet meer ontgaan.

Bijzonderheid van de wedstrijd: voor rust werden twee doelpunten van de bezoekers afgekeurd.

BZS – OKSV 1-0 (0-0). 66. 1-0.

Moment van de wedstrijd: in de eerste helft was Perr Hidding verschillende keren dicht bij de openingstreffer.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Dit was een wedstrijd met twee gezichten: voor rust speelden we erg goed en combinatievoetbal maar na de pauze zag ik vooral lange ballen naar voren”, aldus verliezend trainer Peter van Orsouw.

DESO – HRC’14 1-3 (0-2). 32. Nick van den Boom 0-1 42. Nick van den Boom 0-2, 60. Marnix van Suijdam 0-371. Indy Bouwmeester 1-3. Rood: 42. Jarno van Doormalen

Moment van de wedstrijd: voor rust kreeg de thuisploeg enkele rake klappen te verwerken: twee tegendoelpunten en Arbnor Hoti moest geblesseerd het veld verlaten.

HRC’14 coach Harald van Deelen was blij om te zien dat zien team na de rust goed speelde ,,De tweede helft was uitstekend. We hebben meer dan één helft met tien man gespeeld, omdat Jarno van Doormalen in de 42ste minuut zijn tweede gele kaart ontving.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: na twee overwinningen op rij, stonden de Ossenaren nu met lege handen.

Zelfs met tien man lukte het HRC’14 om te scoren. ,,Dat gaf aan dat we als collectief speelde. De inzet was prima en we hebben ons goed hersteld van een matige eerste helft.”

Heerewaarden – Maaskantse Boys 0-4 (0-2). 40. Clint van Creij 0-1, 43. Steven van Schijndel 0-2, 47. Bart Wetzer 0-3, 77. Ruben Clement 0-4.

Moment van de wedstrijd: ,,Ruben scoorde zijn eerste doelpunt van het seizoen”, zag trainer Maurizio Atzeni.

Plaatsvervangend coach André Witteveen vond het leuk om te zien dat de Maaskantse Boys zich gingen irriteren. ,,Volgens mij dachten ze dat ze ons wel even zouden pakken. We stonden op bepaalde momenten uitstekend te verdedigen en ik zag de irritatie bij een paar spelers van Maaskantse Boys. We winnen wel niet, maar dit is wel een teken dat er een stijgende lijn in ons spel zit.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: het heenduel werd nog door Maaskantse Boys met 15-0 gewonnen.

,,We stonden goed te voetballen en iedereen was positief ook al verloren we nu nog steeds met 4-0. De spelers hebben alles gegeven en ze zijn positief en dat is het belangrijkste”, aldus Witteveen

MOSA’14 – Wadenoijen 1-0 (0-0). 81. Stan Koenders 1-0.

Moment van de wedstrijd: het enige doelpunt werd voorbereid door de ingevallen Jesse van Nuland.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Het weer was het mooiste van de middag”, aldus elftalleider Nick van den Helm.

Ruwaard – DSS’14 6-2 (4-0). 20. Sjors Euser 1-0, 40. Wes Kroezen 2-0, 42. Numan Koc 3-0, 44. Romano Bloks 4-0, 57.Romano Bloks 5-0, 70. Sander van Alphen 5-1, 80. Luuk van Velzen 5-2 86. Jeroen Nidakilipe 6-2.

Moment van de wedstrijd: de 3-0 was een schitterende treffer: randje zestien schoot Numan Koc de bal diagonaal in de bovenhoek.

DSS’14 leider Kees de Vries vond dat DSS’14 dramatisch speelde, met rust stond het al 0-4. ,,We hadden met de rust wel naar huis kunnen gaan want het was dramatisch. We kunnen wel allemaal excuses verzinnen maar het was gewoon slecht.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: na zes nederlagen op rij werd door Ruwaard weer eens gewonnen.