Meerveld zet OJC op goede spoor

AMATEURVOETBAL Guus Habraken (OJC):‘Snap niet dat we met deze selectie in de nacompeti­tie verzeild zijn geraakt’

10:54 De spelers zijn het aan de club OJC Rosmalen verplicht om zich te handhaven in de derde divisie, vindt verdediger Guus Habraken. ,,Het is eigenlijk al een wonder dat wij met deze selectie in de nacompetitie verzeild zijn geraakt. We zouden een stabiele middenmoter kunnen zijn.”