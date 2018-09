Meeuwsen na horrortackle: 'Gelukkig zit mijn hoofd er nog aan'

VideoOJC-spits Wesley Meeuwsen schrok zich zondagmiddag op bezoek bij Westlandia een hoedje. Ruim tien minuten voor tijd werd hij door de lucht aangespeeld. Westlandia-doelman Edgar Leerdam had dat in de gaten en kwam fanatiek zijn goal uit. Enkele seconden later lag Wesley Meeuwsen kermend van de pijn op de grond.

Menig voetballiefhebber kan zich het moment nog goed voor de geest halen dat West Duitsland-doelman Harald Schumacher tijdens het WK van 1982 de Franse spits Patrick Battiston torpedeerde. Wesley Meeuwsen kan daar inmiddels over meepraten. Westlandia-doelman Leerdam had afgelopen weekeinde alleen maar oog voor het hoofd van Meeuwsen en probeerde de spits met een hoog geheven been te raken.

,,Ik dacht eerst nog dat die keeper me een schouderduw wilde geven. Maar toen zag ik ineens dat been op me af komen. Ik schrok me het lazarus", vertelt Meeuwsen, die vol op zijn hoofd werd geraakt en even later nog op zijn schouder. Daar zit inmiddels een flinke schaafwond. Verder lijkt de schade enigszins mee te vallen. ,,Mijn hoofd zit er gelukkig nog aan", verzekert Meeuwsen.

Volledig scherm Het moment tussen Meeuwsen en de Westlandia-keeper © Screenshot

'Niet zo mauwen'

Van een rode kaart voor de Westlandia-doelman was opvallend genoeg geen sprake. Scheidsrechter Timmer trok 'slechts' geel. Toen een verbaasde Meeuwsen zich over die beslissing beklaagde, kreeg hij als antwoord van de arbiter dat 'hij niet zo moest mauwen'. ,,Ik zei verder maar niks meer, want dan had ik waarschijnlijk nog geel gekregen ook", aldus de OJC'er.

Westlandia-doelman Leerdam gaf overigens toe dat hij Meeuwsen helemaal niet had gezien. Wie de beelden van het incident heeft bekeken zal ongetwijfeld tot de conclusie komen dat die uitspraak vrij opmerkelijk is. Meeuwsen kwam in ieder geval met de schrik vrij en staat morgenavond gewoon weer op het trainingsveld. ,,Die schaafwond gaat ook wel weer over."