Meeuwsen pegelt vanaf dertig meter raak namens CHC

CHC - Olympia’18 4-0 (3-0). 29. Wesley Meeuwsen 1-0, 38. Mouad Hassan 2-0, 44. Anouar Hadouir 3-0, 76. Mouad Hassan 4-0.

Met een snoeiharde vrije trap vanaf een meter of dertig brak Wesley Meeuwsen de ban namens CHC tegen Olympia’18 uit Boxmeer. Nog voor rust stonden de Bosschenaren op een riante 3-0 voorsprong. ,,Olympia is tot dusverre de beste tegenstander tegen wie we hebben gespeeld. In dat opzicht moet ik mijn ploeg een groot compliment maken, want we hebben heel volwassen en zakelijk gevoetbald”, aldus een meer dan tevreden CHC-coach Fatah Hadouir. Zijn jongere broer Younes maakte na een periode van blessureleed voor het eerst weer de negentig minuten vol en had met drie puntgave assists een behoorlijk aandeel in de ruime driepunter.

Venhorst - Helvoirt 0-2 (0-1). 24. Collin van den Bergh 0-1, 81. Marcus Smarius 0-2. Rode kaart: 30. speler Venhorst (2x geel).

Helvoirt-coach Henk van Hattum zag dat zijn equipe een zwaarbevochten overwinning boekte op bezoek bij Venhorst. ,,De punten zijn binnen en daar is het natuurlijk allemaal om te doen, maar de manier waarop was vrij moeizaam. Op het moment dat Venhorst met tien man kwam te staan hadden we het balletje veel makkelijker rond moeten laten gaan. Van de andere kant hebben we vrijwel niets weggegeven, maar het kon allemaal wel iets beter”, aldus de Helvoirtse oefenmeester.

Volharding - Emplina 3-0 (2-0). 24. 1-0, 36. 2-0, 64. 3-0. Rode kaart. 74. speler Volharding.

,,We begonnen dramatisch aan de wedstrijd. Er zat weinig energie in de ploeg en veel persoonlijke duels gingen verloren. Ook wisten we aan de bal vaak niet de goede oplossing te vinden. Na rust herpakten we ons enigszins en kwamen er ook wat mogelijkheden. Deze nederlaag hebben we hoe dan ook volledig aan onszelf te danken”, sprak een teleurgestelde Emplina-coach Jeroen van Bezouwen.

SVSSS - EVVC 2-0 (0-0). 71. 1-0, 76. 2-0.

EVVC is na drie competitieduels nog zonder punten. Op bezoek bij SVSSS uit Udenhout kon trainer/coach Antwan van Rijn naar eigen zeggen terugkijken op een aardige wedstrijd. ,,Tot de zeventigste minuut speelden we zeer behoorlijk. Ook werd er bij een 0-0 tussenstand nog een goal van Bart Haerkens om onduidelijke reden afgekeurd. Een voorzet van Rob van Dijk eindigde pardoes op de lat, waarna Joris van der Doelen de bal teruglegde op Bart, die werd teruggevlagd vanwege buitenspel. Maar waarom? Ik heb geen idee.”, aldus Van Rijn.