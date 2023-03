Mei wordt een stressvolle maand voor jonge Van Hasselt: eindexamen en de strijd tegen degradatie met Heeswijk

Vierde klasse E FC Dru­nen-spe­ler Alkan kijkt na verloren duel met Maliskamp terug op rampdagen: “Die beelden hoor je niet te zien, het is afschuwe­lijk”

Toen het nieuws over de aardbevingen in Turkije en Syrië binnenkwam, wist Nafis Alkan niet wat hij hoorde. De 34-jarige routinier van FC Drunen kon maar moeilijk zijn tranen in bedwang houden. Het uitgestelde duel met Maliskamp werd gisteren gespeeld: 2-1.