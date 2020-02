Meijer kent na veel blessureleed eindelijk doorbraak bij Helvoirt: ‘Inzet op training is mijn zwakte’

Op zijn vijfde verjaardag stond Max Meijer in zijn voetbalspullen klaar voor zijn eerste training bij Helvoirt. Inmiddels ruim zeventien jaar later maakt de 22-jarige Meijer voor het vierde seizoen deel uit van de selectie van Helvoirt. Met tot nu toe vier treffers op zijn naam en veel basisplaatsen lijkt hij dit seizoen definitief door te breken bij de tweedeklasser. ,,Vorig seizoen heb ik veel pech gehad”, vertelt de aanvallende middenvelder. ,,Zo had ik veel last van mijn lies en heb ik mijn hand twaalf weken in het gips gehad, omdat ik tijdens een wedstrijd in het tweede elftal boven op mijn hand viel en deze brak.”