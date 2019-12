Meijs ook volgend seizoen op de bank bij Rhode

Meijs volgde afgelopen zomer Theo van Lieshout op, die zes jaar hoofdcoach was bij Rhode en de club via twee kampioenschappen van de derde klasse naar de eerste klasse bracht. Vorig seizoen eindigde Rhode in de middenmoot. Dit seizoen verloopt vooralsnog moeizamer, aan de laatste zes wedstrijden hield Rhode slechts twee punten over. Daardoor zijn de roodwitten afgezakt naar de voorlaatste plaats in de eerste klasse C, met negen punten uit elf wedstrijden.