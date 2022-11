Mekkeren of bokkig gedrag? Niet meer bij Jonkie Wessel van Westerlaken na zware blessure en degradatie

Van Heeswijk is het scoren bij Avanti'31 nog niet verleerd en gaat voor de 150 goals

Coen Moulijn, Sjaak Swart en Willy van der Kuilen, allemaal speelden ze hun voetbalcarrière lang maar voor één club. Zo ook Avanti’31-spits Geert van Heeswijk (34). Met twee doelpunten was hij niet alleen belangrijk in de wedstrijd tegen DSC, maar bracht hij ook zijn doelpuntentotaal in competitieverband naar de dubbele cijfers.

31 oktober