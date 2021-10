Merks en Schuijers schieten Boekel Sport naar zege

Boekel Sport begon het duel met Germania vandmiddag goed. Twan Merks was al na twee minuten trefzeker voor het elftal van trainer Marc van de Ven. Tien minuten later verdubbelde Tim Schuijers de voorsprong. Van de Ven: ,,Helaas kwam Germania na precies een halfuur weer terug, maar die tegenslag maakten we snel goed. Schuijers vergrootte drie minuten later de voorsprong alweer naar twee.