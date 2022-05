Merlijn doet goede zaken in degradatiestrijd

TSVV Merlijn – NEO’25 3-1 (1-0). 31. Jan van Ruijven 1-0, 58. Jordy Rosenbrand 1-1, 70. Thom den Otter 2-1, 78. Jan van Ruijven 3-1.

Merlijn had de afgelopen vier wedstrijden verloren. En ook nog eens met grote cijfers. Tegen NEO’25, in de regel een stugge ploeg die weinig doelpunten weggeeft, kwam de revival. ,,Vanaf de eerste minuut waren we de baas op het veld”, zag een heel tevreden trainer Erik Oeben. ,,Veel feller dan NEO. En we combineerden heel makkelijk, op het middenveld hadden we alles te vertellen. De backs kwamen er regelmatig overheen. Het was weer genieten.”

Stefan Brok, trainer van NEO’25, kon alleen maar constateren dat ,,we van het veld zijn geblazen door een ontketend Merlijn.” En ook: ,,In de eerste helft waren te slap gestart. Na rust hebben we dat rechtgezet. Bijzonder was dat Jordy pas twintig seconden in het veld stond toen-ie de gelijkmaker scoorde.”

SV Capelle – BZC’14 2-0 (2-0) 17. Quinten van Caem 1-0, 21. Quinten van Caem 2-0.

BZC’14 had nog een minimale kans om zich rechtstreeks te kunnen handhaven. Dan hadden de mannen van trainer Lenard Weber SV Capelle, dat een plek hoger huist, moeten kloppen. ,,Dat heeft er geen moment ingezeten”, zegt de Bossche oefenmeester. ,,We hebben elkaar vooral in de eerste helft in de steek gelaten. Het spel was ook niet best.” Dus gaat BZC’14 voor plan B: rechtstreekse degradatie voorkomen, dus NOAD’32 eronder zien te houden.

Edin Curic, trainer van SV Capelle, prees zich gelukkig met de overwinning. Het doel is om boven Merlijn te eindigen, zodat de nacompetitie wordt ontlopen. Dat lukte dinsdagavond niet: de Tilburgers wonnen van NEO’25. Dat was niet het belangrijkste. ,,Als je zelf wint, houd je er de druk op. Dat hebben we goed gedaan.” De zege kwam tot stand door twee fraaie individuele acties van Quinten van Caem. ,,We hadden veel meer kunnen scoren. Dat is niet erg, we hebben tenminste veel kansen gecreëerd. En er maar eentje weggegeven.”

MVV’58 – GDC 1-1 (0-1). 15. Jelle Bouman 0-1, 80. 1-1.

In de eerste helft was GDC de bovenliggende partij. En dat werd ook uitgedrukt in een doelpunt. ,,Na rust konden we dat niet volhouden, nam MVV het over. En Meteren kwam verdiend op gelijke hoogte. Meer zat er voor ons echt niet in”, aldus trainer Gerrit Molenaar.

NOAD’32 – Haaften 0-1 (0-1). 15 Mats van Velzen 0-1.

NOAD’32, dat al het hele seizoen tegen het degradatiespook vecht, had afgelopen zaterdag met een zege bij GDC het nodige zelfvertrouwen getankt. ,,Dat zag je ook terug in deze wedstrijd”, vond Bart Fransen, trainer van Haaften. ,,We hadden het moeilijk met de lange bal en het fysieke spel van de thuisclub.” Dat Haaften met het kleinst mogelijke verschil de punten opstreek, was te danken aan Lars Tertoolen. ,,Met een paar prachtige reddingen heeft hij er ons doorheen gesleept.”

Sparta’30 – Vuren 1-5 (0-2). 6. 0-1 15. 0-2 50. 0-3 60. Lennard van Andel 1-3 75. 1-4. 85. 1-5. Een grote nederlaag, te danken aan een buitengewoon efficiënt Vuren. ,,Ze hebben vijf keer op goal geschoten, het was vijf keer raak”, zegt assistent-trainer William van de Wal. ,,Het zat bij Vuren, dat toch een heel aardige ploeg heeft, mee. En bij ons zit het al weken tegen. We moeten toch nog met een schuin oog naar beneden kijken.”

BLC – GVV’63 1-2 (1-1). 5. Michel Kooijman 0-1, 9. Piet Vollebergh 1-1, 55. Michel Kooijman 1-2. Rood: Piet Vollebergh van BLC.

Denny van Geffen, trainer van GVV’63, had in zijn wedstrijdbespreking meegegeven dat dit de laatste kans zou zijn om nog voor de titel te gaan. Bij een nederlaag zou het gat met de Bosschenaren zes punten zijn, exclusief een slechter doelsaldo. ,,Met een nederlaag zou ik kunnen leven, maar dat we dan wel met de borst vooruit het veld af zouden stappen”, zegt Van Geffen. ,,Dus dat we toch het toch gaatje waren gegaan. En dat hebben ze gedaan. Wat hebben ze gestreden, en heel kilometers gemaakt.” Het was een boeiende pot, beide ploegen gingen vol voor de winst. En die kwam dus in Gameren terecht. Te danken aan Rick de Koning, ingevallen voor de geblesseerd geraakte Maikel van Tuyl. ,,Hij werd onze held. In de laatste minuut had Rick twee geweldige reddingen in huis.”

Had Van Geffen een mooie pot gezien, zijn collega Danny Otterloo dacht daar duidelijk anders over. ,,Wij zijn een ploeg die gevaarlijk is in de aanvalslinie. Dat hebben we de afgelopen drie wedstrijden bewezen, scoorden we meer dan twintig doelpunten. Maar vandaag lukte er niks. We wilden te graag, speelden dus te gehaast. En dat ging ten koste van de zorgvuldigheid.”