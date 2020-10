Merlijn na een uur van de leg

ONI – TSVV Merlijn 2-3 (1-1) 14 Lars van de Zande 0-1, 54. Jan van Ruijven 0-2, 59. 1-2, 77. 2-2, 86. Jan van Ruijven 2-3. 66. Rood: Pepijn Cober van Merlijn.



Een uur lang was er niks aan de hand voor Merlijn, totdat ONI plotseling scoorde. “Toen raakte we helemaal van de leg”, merkte trainer Erik Oeben. “Zeven minuten later kreeg Pepijn Cober rood vanwege een sliding van achteren.

“Bij ONI deed de broer van Maradona ook mee”, zag Oeben. “Hun eerste doelpunt was een duidelijk handsbal, zo eentje die de Argentijn op het WK in Mexico tegen Engeland maakte. Daardoor kwamen we nog in de penarie.”

SC Everstein - SV Capelle 2-1 (1-1) 9. Ferry Caron 0-1, 29. Davey Diks 1-1, 71. 2-1.

Na negen minuten hadden er oh’s en ah’s geklonken, luid gejuich en wellicht applaus van de supporters van de SC Everstein toen Ferrt Caron een weergaloos mooi doelpunt maakte. “Een volley vanaf een meter of twintig, in de kruising”, zag trainer Edin Curic. “Fantastisch.” Die voorsprong gaf Capelle moed. “We hadden de overhand, kregen nog wat mogelijheden.” De score opvoeren zat er niet in. Integendeel, een weeffoutje in de verdeding kostte de gasten een tegentreffer. Na rust waren de rollen omgedraaid. “Uiteindelijk hebben we verdiend verloren”, vond Curic, die een paar belangrijke pionnen miste. “Maar er is alweer keihard gewerkt. Daar kunnen we mee verder.”

Bijzonderheid: “Op de parkeerplaats stonden nogal wat auto’s. Supporters van Everstein volgden kennelijk op die manier de wedstrijd”, aldus Curic.

GDC - MVV’58 6-1 (4-1) 6. Jamie Youell 1-0, 17. Tom van Rijswijk 2-0, 31. Jelle Bouman 3-0, 38. 3-1, 45. Erik den Ouden 4-1. 51. Erik den Ouden 5-1, 81. Erik den Ouden 6-1.

Gerrit Molenaar, trainer van GDC, had zijn elftal op een paar plaatsen gewijzigd: het doelpuntloze gelijkspel bij NEO’25 zinde hem niet, want te weinig dreiging voor het doel. Binnen dertig minuten leverde dat al drie mooie vruchten op, geplukt door Jamie Youell, Tom van Rijswijk en Jelle Bouman. “We troffen het ook met onze tegenstander. MVV groef zich niet in, wilde er een echte wedstrijd van maken.” Dat werd het dus uiteindelijk niet. “Wat me vooral aansprak: de wil om per se te winnen.”

Bijzonderheid: Erik den Ouden had de eerste twee wedstrijden niet meegedaan vanwege een vakantie. Kennelijk was de speler buitengewoon goed uitgerust: hij scoorde drie keer op rij.

NOAD’32 - Sparta’30 2-0 (2-0) 29. Wessel van den Boom 1-0, 41. Sven Bleijenberg 2-0.

Sparta’30 had een rare week achter de rug. Bij BLC werd halfweg de wedstrijd gestaakt, verschillende spelers moesten in quarantaine. “Op dinsdag hebben we niet getraind”, zegt trainer Mark van Noorloos. “Ik denk dat het goed is geweest: het heeft toch een behoorlijke impact op je selectie. Donderdag, was iedereen erg gretig.”

Van Noorloos zag dat ook terug in de wedstrijd. “Grote delen waren bovenliggend, alleen kansen creëren was heel lastig.” De Andelnaar turfde er twee. Beide keren was doelman Niels Duister een sta-in-de-weg. De Wijk en Aalburgers, die nog puntloos waren, waren in de eerste helft net wat scherper voor het doel. Wessel van den Boom en Sven Bleijenberg gaf het treurige decor – geen publiek – nog enig cachet voor de thuisclub.

Bijzonderheid: “Om halfzes was ik de laatste die het sportcomplex verliet”, zegt De Waal. “Zo vroeg, en dat op een zaterdag dat is heel onwerkelijk.”

GVV’63 - BLC 3-0 (2-0) 20. Mathijs Libbers 1-0, 32. Michel Kooijman 2-0, 51. Jeffrey van der Meijden 3-0.

In de eerste helft hadden de Bosschenaren niet veel in te brengen. “We zijn toen op agressiviteit geklopt”, zegt BLC-trainer John Huisman. “Zit ook een beetje in onze aard, we moeten het vooral van het voetballen zelf hebben.” Na rust werd het al snel 3-0. “Daarna hebben we nog drie grote kansen gekregen om er nog een potje van te maken. Helaas, niks mee gedaan.”

Volgens Michel Kooijman, die zijn eerste competitietreffer noteerde, was het een dik verdiende overwinning. “We draaien lekker, negen uit drie. Kampioenskandidaat? Misschien wel.”

Ook bij GVV’63 hadden ze een livestream. “Ze hadden 67 bezoekers”, weet Michel Kooijman. “Na een uur kwam er eentje bij, werd ik gewisseld. De kwaliteit van de beelden was niet zo geweldig.”

BZC’14 - Haaften 2-5 (2-3) 5. Thijmen Gerringa 0-1, 26. Thijmen Gerringa 0-2, 28. Jasper Gouda Quint 1-2, 38. Jasper Gouda Quint (pen.) 2-2, 41. Thijmen Gerringa, 2-3, 82. Matthijs Donker 2-4, 86. Jordy Perdon 2-5.

Bart Fransen, trainer van Haaften, wist niet wat hem overkwam. Zijn ploeg was heer en meester – “Na een halfuur had het al 0-5 moeten staan”-, maar in tien minuten tijd werd een 0-2 voorsprong, verkregen door twee treffers van Thijmen Gerringa, door Jasper Gouda Quint teniet gedaan. “Gelukkig pakten we vlak voor rust de draad weer op. Erna hebben we het nog knap lastig gehad met het opportunistische spel van BZC, had zomaar de 3-3 kunnen vallen.”

De twee doelpunten van Gouda Quint waren dus alleen maar goed voor de statistieken. “Daar ben ik een beetje pissig over”, vond de speler van BZC’14. “We gaven de doelpunten wel erg makkelijk weg. En vervelend dat de 3-3 werd afgekeurd, zogenaamd vanwege buitenspel.”

Bijzonderheid: Bij de wedstrijd, die in Zuilichem werd gespeeld, mocht geen publiek aanwezig zin. Fransen: “Dat is zó raar, het is ook anders voetballen. Hoe dan ook: de eerste drie punten zijn binnen, dus ziet het perspectief er weer heel anders uit.”

NEO’25 - HSSC’61 2-0 (1-0) 19. Django Hooymayers 1-0, 67. Noah van Caem 2-0.

In de laatste acht competitiewedstrijden in dit kalenderjaar won NEO’25 er zes en speelde er eentje gelijk. “Corona heeft de opgaande lijn die we hebben ingezet niet gedwarsboomd”, zegt trainer Stefan Brok. “Maar wat vooral opvalt: we spelen nu veel aanvallender, maar krijgen veel minder doelpunten tegen.”

Kevin Akkermans, doelman van NEO’25, hield ook tegen BZC’14 en GDC zijn doel schoon.