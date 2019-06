Merlijn-trainer Reggi Essed (65) gaat met promotie naar derde klasse met pensioen

De omstandigheden voor zo’n belangrijk finaleduel waren een beetje treurig. Tot onvrede van de weinige toeschouwers konden ze geen kop koffie krijgen, omdat de kantine van Baronie op slot was en plassen kon alleen in een groene container naast de kleedkamers.

Kuipers is back

De flinke buien die over het sportpark raasden maakte de sfeer nog ermbarmelijker, maar het duel kende wel direct een mooie start. Merlijn-aanvaller Daniel Kuipers scoorde na een prachtige individuele actie, waarin hij een verdediger en en de keeper omspeelde, al na drie minuten 1-0. Hierna gaven de studenten van Merlijn echter niet thuis. IFC, dat streed tegen degradatie uit de derde klasse, kwam steeds beter in de wedstrijd en kort voor rust werd het 1-1 door Jip Kegge. Dit was een verdiende ruststand.

Na de rust golfde het spel op en neer. Voor beide doelen waren er kansen, maar het bleef lang 1-1, tot de 84ste minuut. Toen werd Robin Groense neergehaald en vanaf elf meter benutte hij zelf dit buitenkansje. Hierna bleef Merlijn knap overeind in de hectische slotfase, waardoor promotie een feit was. Coach Reggie Essed, die stopt als coach, was trots op zijn spelers. ,,De jongens verdienen dit echt”, zei de trotse coach, terwijl zijn spelers achter hem feestvierden. ,,Het is een geweldig team.” De laatste keer dat Merlijn zich een derdeklasser mocht noemen was in 2013.