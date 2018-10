Merlijn verliest op pijnlijke wijze, vernederd Willem II blijft sportief

Oosterhout - TSVV Merlijn 3-1 (2-1). 22. 1-0, 32. 2-0, 43. Dirk Zwetsloot 2-1, 88. 3-1. Bijz.: Reggy Thielen (TSVV Merlijn) mist penalty in de 46ste minuut.

Moment van de wedstrijd: In de 46e miste TSVV Merlijn een strafschop, genomen door Reggy Thielen.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,We hebben verdiend verloren”, vond Merlijn-trainer Regi Essed. ,,Maar als we die strafschop hadden benut, had dat de wedstrijd kunnen laten kantelen.”