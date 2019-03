Merlijn verliest topper, Willem II neemt afstand van onderste plaats

Moment van de wedstrijd: De rode kaart. ,,Die werd getrokken vanwege het neerhalen van een doorgebroken speler”, zegt Willem II-trainer Mustafa Demirtas. ,,Ik had liever gezien dat het niet was gebeurd, dan hadden we voor de rust al op een 3-1 voorsprong gestaan.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Ook vorige week kreeg SC ’t Zand net voor rust een rode kaart in het duel met Willem II. Door de overwinning op hekkensluiter SC ’t Zand neemt Willem II verder afstand van de rode lantaarn. ,,Dat is ook de bedoeling”, meent Demirtas. ,,Want we willen niet laatste worden.”