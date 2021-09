Met drie duo’s van broers wint Beerse Boys

Bij het maken van de opstelling had Beerse Boys-coach Hans Staps een hele hoop broers tot zijn beschikking, maar liefst drie paar. Het duo dat de hoofdrol nam, heten Jannes en Daan Mulders. Jannes scoorde tweemaal en de tweede kwam via een pass van broer Daan. ,,We speelden attractief en aanvallend voetbal, maar werden door de voorsprong wat laconiek. Om een kwartier voor tijd nog twee doelpunten te incasseren, is een fikse tegenvaller”, blikt Staps terug. ,,Het is belangrijk in deze klasse om die wedstrijd over de streep te trekken en gefocust te blijven, dat is het leermoment van deze week.”