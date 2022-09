Met overstap naar de zaterdag wil WSC het weglekken van talent tackelen

WSC begint op 25 september met een uitwedstrijd bij SVSSS. Op zondag, want dat is traditie. Maar na 107 jaar komt daar een einde aan. Volgend seizoen stappen het eerste en het tweede elftal over naar het zaterdagvoetbal. Afgelopen maandag hebben de leden daar in overgrote meerderheid mee ingestemd.

Anderhalf tot twee jaar dacht het bestuur er al over om de selecties over te hevelen. Met een informatieavond werd het plan concreet. Daarbij werden de voors en tegens afgewogen. Punt van aandacht bij de leden was: wat houdt de zondag nog in? Antwoord: dan zullen er nog drie seniorenelftallen spelen.

Een en ander betekent dat de grootste sportvereniging van Waalwijk voor een stevige uitdaging stond om pupillen, junioren en senioren op zaterdag te kunnen laten voetballen. ,,Dat was een hele puzzel”, zegt Vincent Bergmans, die maandag aftrad als voorzitter. ,,Je moet wel zeker weten dat iedereen aan zijn trekken komt. En dat daar voldoende kader voor is, genoeg velden. Dat is gegarandeerd.”

Op zaterdag wordt het dus druk op het sportpark. ,,Als dan ook nog het eerste speelt, verwachten we dat senioren die al hebben gevoetbald blijven hangen. Meer sfeer, meer volk in de kantine. Op zondag was de belangstelling minimaal. We verwachten er dan ook financieel beter van te worden.”

Zaterdagvoetbal bij de senioren is geen nieuw fenomeen op sportpark Eikendonk: het gebeurt al zo’n twintig jaar. ,,De afgelopen jaren is het enorm toegenomen. Zeker met corona. Toen hebben veel senioren de zondag voor heilig verklaard. Tijd maken voor zichzelf, voor het gezin.” Wat ook meetelde om de overstap te maken: er was vanuit goede spelers veel meer animo om voor de Onder 23 uit te komen dan op zondag voor het eerste. Als je op zondag niet hoeft te spelen, kun je de zaterdag invullen zoals je dat graag wil. ,,Daardoor lekte talent weg. Dat is nu ook getackeld.”

DESK, een zondagtweedeklasser, verliet in 2020 de zondag voor de zaterdag. De club uit Kaatsheuvel moest in de kelder beginnen. Dat is veranderd, zegt Bergmans. ,,We kunnen horizontaal overstappen, anders hadden we het niet gedaan.” In Waalwijk is WSC na RWB de tweede voetbalclub die met zijn selecties de zondag vaarwel zegt. Blijft over: Baardwijk. ,,Wij staan er nog blanco in”, zegt de voorzitter. ,,Wel is het zo dat we er komend seizoen over na gaan denken of we ook die stap moeten gaan zetten.”

Bij de KNVB zien ze een behoorlijke verschuiving van de zondag naar de zaterdag. Kwamen in het seizoen 2013/2014 nog 1.689 eerste elftallen op de zondag uit, in het seizoen 2020/2021 waren dat er nog maar 1.291. Tegelijkertijd neemt het aantal zaterdagteams gestaag toe: in het seizoen 2013/2014 bleef de teller steken op 990, terwijl dit er in seizoen 2020/2021 1.094 zijn. Een en ander heeft tot gevolg dat de voetbalpiramide niet meer stabiel is. Daarom geldt er dit seizoen een versterkte promotie- en degradatieregeling om die balans weer te hervinden.