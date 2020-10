Michelle Hendriks, prof in een gebroken lichaam bij Nooit Gedacht: ‘Blij dat ik nog kan voetballen’

Voetballer­tjes van VV Dongen en Baronie voor één dag echte profs: ‘Zet het bad alvast aan, mam’

10 oktober DONGEN - De voetballertjes van JO11-1 van VV Dongen en Baronie uit Breda beleefden zaterdag een hoogtepunt in hun nog prille carrière. Bij gebrek aan publiek door corona werd de wedstrijd tussen de twee teams gebombardeerd tot Match of the Day 2.0 en beleefden zij het duel en alles eromheen als echte profs.