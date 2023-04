Mifano wint inhaalduel, eerdere afzegging boeit de aanvoerder niet: ‘Nu hebben we PSV - Ajax kunnen kijken’

Derde klasse D

Gestel ging met de drie punten lopen op De Herdgang, terwijl PSV AV met name in de tweede helft beter was. Rheda El Bekkali zette Gestel op voorsprong. Na de pauze zorgde Runaldino Granviel voor de gelijkmaker namens de thuisploeg. Daarna leek PSV AV door te stoten, tot Gestel vijf minuten voor tijd via Erdi Atakan toesloeg. ,,We kwamen goed uit de rust en waren in de tweede helft beter. Jammer dat we de goede lijn van de afgelopen weken niet door konden trekken”, zei PSV AV-trainer Stephan Wijlaars na afloop.