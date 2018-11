Mike Scholten na derde kruisbandblessure: ‘Kans is klein dat ik terugkeer op het veld’

Twee van die zware knieblessures kwam Mike Scholten (28) al te boven, maar afgelopen week kreeg de verdediger van Roda Boys voor de derde keer het slechte nieuws te horen: gescheurde kruisband. Ditmaal met kraakbeenschade. ,,Voetbal is echt mijn passie, maar de kans is groot dat ik niet meer terugkeer op het veld.”

,,Ik twijfel of ik nog terugkeer op het veld. Met al twee blessures aan de rechterknie en nu een nieuwe in mijn linkerknie én ook nog kraakbeenletsel... Dat is niet gunstig voor de rest van mijn leven. Ik vind voetbal heel erg leuk, het is echt mijn passie, maar er is een kleine kans dat ik doorga met voetballen. Maar die keuze maak ik gedurende mijn herstelproces. Mijn gezondheid is het belangrijkst, er is meer dan voetbal”, legt de pechvogel uit.

In 2010 en 2012 scheurde Scholten, destijds nog in dienst van FC Den Bosch, al zijn kruisband af. Twee keer in zijn rechterknie. 27 oktober jongstleden ging het opnieuw mis: ditmaal liep de verdediger van Roda Boys de schade op in zijn linkerknie. Het gebeurde in de thuiswedstrijd tegen Woudrichem. ,,Ik kwam in botsing met mijn tegenstander en mijn linkerbeen stond vast. Ik draaide er helemaal doorheen en hoorde het kraken. Meteen had ik veel pijn.”

Foute boel

Omdat de 28-jarige aanvoerder het tweemaal eerder meemaakte, voelde hij de bui al hangen. ,,Ik had er meteen een slecht gevoel bij. ‘Dit is foute boel, dit is klaar’, zei ik al gelijk. Toen ik een paar dagen later wat gekalmeerd was, hoopte ik nog dat het mee zou vallen. Maar eigenlijk zag ik het slechte nieuws al aankomen.”

Mede daardoor kwam de klap deze keer iets minder hard aan dan bij de voorgaande twee kruisbandblessures. ,,Natuurlijk baal ik super erg, maar ik ben er best rustig onder. Door die twee eerdere blessures ben ik me ervan bewust dat het zomaar weer mis kan gaan, dat je zomaar een zware blessure op kunt lopen. Mijn rechterknie was ook een risicogebied.”