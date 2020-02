Mindere prestaties, maar prima sfeer bij fusieclub BZC'14: ‘We kunnen goed met elkaar opschieten’

Brakel verdiende via de nacompetitie promotie naar de derde klasse. Dat was een mooie sportieve bonus: de club ging samen met Zuilichem op in BZC’14. De promovendus kende in september en begin oktober zijn wittebroodsweken: tegen MVV’58, Zwaluwe en Vuren pakte de fusieclub zeven punten. Het idee dat trainer Hans de Jong van het seizoen had – we gaan verrassen – gingen sommige supporters en wellicht ook spelers als in beton gegoten waarheid zien.