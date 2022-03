Misère Nijnsel duurt maar voort: één punt uit tien wedstrijden

,,Tja, we eindigen wederom niet aan de goede kant van de score”, verzuchtte Nijnsel-coach Carlo Vorstenbosch. Na tien wedstrijden heeft de ploeg uit Sint-Oedenrode pas één punt. ,,We kozen ervoor om wat behoudender te gaan spelen, voorheen kregen we – met een aanvallende tactiek – vaak snelle goals tegen. Vandaag ging het wel goed en we gingen rusten met 0-0. Na rust maakten zij snel 1-0 en dan loop je weer achter de feiten aan. We moesten iets opportunistischer gaan spelen en kregen heel ongelukkig de 2-0 tegen. Gelukkig maakten we wel snel de aansluitingstreffer. Daarna hebben we nog twee à drie honderd procent kansen gecreëerd en hadden we gewoon echt de gelijkmaker moeten maken. Vooral die snelle goal na rust is denk ik cruciaal en daardoor valt de wedstrijd toch weer de verkeerde kant op voor ons.”